美洲杯／這麼巧？C羅5年前歐洲杯奪冠 梅西同日稱王

足球名將梅西終於終結冠軍荒，他率阿根廷在美洲杯決賽以1：0力克巴西隊，一併終結阿根廷等了28年的大賽冠軍。圖為阿根廷隊友慶祝奪冠，將梅西高高拋至空中。（Getty Images）

第10度穿著阿根廷戰袍迎接的國際大賽，足球 名將梅西 （Lionel Messi）終於終結冠軍荒，他率阿根廷在美洲杯決賽以1：0力克巴西隊，一併終結阿根廷等了28年的大賽冠軍。在宿敵C羅 （Cristiano Ronaldo）於2016年在歐洲杯奪冠後，梅西也在五年後於美洲杯稱王。

巧合的是，C羅在2016年7月11日帶領葡萄牙於歐洲杯奪冠；而5年後的今天，2021年7月11日，換梅西率阿根廷捧杯。

從2006年前穿上國家隊戰袍出征世界杯開始，34歲的梅西已經代表阿根廷參與4屆世界杯和5屆美洲杯，經過4度決賽失利，個人第6屆的美洲杯終於一圓擺脫「無冕王」頭銜。

上半場第22分鐘踢進全場唯一進球的迪馬利亞（Angel Di Maria）形容，獲勝感覺不可置信，「梅西和我說，謝謝我，我也說要謝謝他」。

「他和我說，這是我的，這是重現我沒能參加的決賽，就該是今天了，也的確如此，我為我的女兒、太太、爸媽，還有所有支持我們，還有所有到場的瘋狂球迷開心。」迪馬利亞補充說，世界杯明年就要登場，美洲杯金杯是全隊一劑強心針。

傳出致勝助攻的德保羅（Rodrigo De Paul）也形容，奪冠時刻甚至超乎想像，「在馬拉卡納體育場對決巴西，成為冠軍，這超乎所有期望，我非常開心。」

阿根廷球員賽後也在里約的馬拉卡納體育場將梅西高拋到空中，德保羅為梅西和國家隊的關係下了註解，他說：「梅西需要所有人，我們也需要他，他是史上最佳球員。」