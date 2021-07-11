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歐洲杯／英格蘭vs.義大利 決賽戰前盤點

中央社／倫敦9日綜合報導

歐洲杯足球賽（Euro 2020）經4周激戰後，將由英格蘭與義大利於美東時間11日下午3時在倫敦爭冠，看究竟是英格蘭能拿下隊史首個歐洲杯王座，還是義大利能繼續不敗神話。

以下是歐洲足球總會（UEFA）整理的戰前看點。

義大利在四強淘汰賽中踢走西班牙，拿下冠軍賽門票。(美聯社)
義大利在四強淘汰賽中踢走西班牙，拿下冠軍賽門票。(美聯社)

義大利

隊史榮耀：世界杯冠軍4座、歐洲杯冠軍1座。

如何過關斬將：小組賽時義大利先後以3比0擊敗土耳其與瑞士，1：0擒威爾斯。16強賽2比1擊敗奧地利，8強賽2比1擊敗比利時，4強賽靠PK戰淘汰西班牙。

進球最多球員：齊沙（Federico Chiesa）、因莫比萊（Ciro Immobile）、因西涅（Lorenzo Insigne ）、羅卡特利（Manuel Locatelli）、佩西納（Matteo Pessina）目前在本屆都踢進兩球，火力分布平均。

看點球星：若日尼奧（Jorginho）。他因總是在比賽裡孜孜不倦指揮隊友，在隊上擁有「收音機」的暱稱。雖然球迷較難在他身上看到驚天進球美技或華麗腳法，但若日尼奧絕對是這支義軍的「大腦」，猶如樂團不可少的指揮。

24歲全能中場巴雷拉（Nicolo Barella），他除是義甲國際米蘭本季稱王的靈魂，更是義軍陣形的另一核心，肉搏、腳法、體能兼具，絕對是對手要嚴加看管的危險人物。

小知識：義大利在本屆歐洲杯已將隊史的連勝場次推高至13場、連續不敗場次推進到33場。

靠著凱恩延長賽的一顆進球，英格蘭在四強賽中以2：1力克丹麥，闖進決賽。（美聯社）
靠著凱恩延長賽的一顆進球，英格蘭在四強賽中以2：1力克丹麥，闖進決賽。（美聯社）

英格蘭

隊史榮耀：世界杯冠軍1座

如何過關斬將：小組賽時英格蘭1比0擊敗克羅埃西亞，0：0與蘇格蘭言和，1：0勝捷克。16強賽2：0擊敗德國，8強賽4：0擊敗烏克蘭，4強賽2：1淘汰丹麥。

進球最多球員：凱恩（Harry Kane），目前累計攻進4球，有機會追平甚至超越以5球暫居本屆進球王的C羅（Cristiano Ronaldo）。

看點球星：英格蘭隊長凱恩在16強對德國一役重拾得分機器身手，生涯為國家隊攻入38球的他，在歐洲杯累計踢進10球，追平林納克（Gary Lineker）保有的英格蘭選手最多歐洲杯進球紀錄。

19歲小將薩可（Bukayo Sako）則是另一焦點。今年6月前只踢過4場國家隊比賽的薩可，這次來踢歐洲杯可謂天命注定，他靠拚命練習入選國腳，然後在他本屆初登場的小組賽對捷克一戰頻頻滲透，成為贏球關鍵，4強賽對丹麥之戰，他也以速度拖垮對方後防大將梅勒（Joakim Maehle）。

小知識：在當今主帥邵斯蓋特（Gareth Southgate）治軍下，英格蘭在倫敦溫布利（Wembley）主場過去28場出賽只輸過2戰，為這次在溫布利與義大利決戰添利多。

倫敦動物園管理員在地上插上了英格蘭和義大利的旗幟，一隻貓鼬花了五分鐘「壓了」英格...
倫敦動物園管理員在地上插上了英格蘭和義大利的旗幟，一隻貓鼬花了五分鐘「壓了」英格蘭贏。（路透）

義大利 足球 倫敦

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