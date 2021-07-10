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美洲杯／梅西圓奪冠夢 阿根廷1：0氣走巴西

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美洲杯／梅西圓奪冠夢 阿根廷1：0氣走巴西

中央社／布宜諾斯艾利斯10日專電
阿根廷隊賽後慶祝贏得美洲杯冠軍。（路透）
阿根廷隊賽後慶祝贏得美洲杯冠軍。（路透）

美洲盃足球賽冠軍戰巴西與宿敵阿根廷對決，阿根廷靠迪馬利亞上半場破門，終場1比0戰勝巴西封王，梅西也終於一圓率阿根廷在國際大賽奪冠之夢。

美洲盃（Copa America）冠軍賽，今天由內馬爾（Neymar）率領尋求衛冕的巴西，迎戰由梅西（LionelMessi）帶領的勁敵阿根廷。

美洲杯由阿根廷與巴西爭奪冠軍寶座。阿根廷球星梅西(左)上半場一記助攻讓幫助隊友得...
美洲杯由阿根廷與巴西爭奪冠軍寶座。阿根廷球星梅西(左)上半場一記助攻讓幫助隊友得分。(Getty Images)

兩軍激戰全場，尤其下半場黃牌滿天飛，阿根廷靠迪馬利亞（Angel Di Maria）上半場第22分鐘接獲德保羅（Rodrigo De Paul）助攻進球，並頂住巴西下半場瘋狂反攻，奪下冠軍。

梅西與內馬爾在賽場上聊天。（Getty Images）
梅西與內馬爾在賽場上聊天。（Getty Images）

青年隊後期就加入西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納體系的梅西，10次拿下西甲冠軍、4度稱霸歐冠，個人6次拿下金球獎、6度獲選世界足球先生，並有6座歐洲金靴獎，3項紀錄傲視足壇。

阿根廷球王梅西終於率領國家隊拿下大賽冠軍，賽後他感動跪地。（路透）
阿根廷球王梅西終於率領國家隊拿下大賽冠軍，賽後他感動跪地。（路透）

梅西雖在職業賽場無人能擋，但率領國家隊登頂總缺最後的臨門一腳。

他2005年升上成人國家隊後，生涯至今16年踢過4屆世界盃、5屆美洲盃，在2014年世界盃與2007年、2015年及2016年的美洲盃帶隊闖進決賽，卻始終無緣率隊在國際大賽登頂，今天雖未進球，但終於擺脫領軍國家隊「無冕王」的悲情。

巴西球星內馬爾。（路透）
巴西球星內馬爾。（路透）

巴西隊錯失冠軍獎杯。（路透）
巴西隊錯失冠軍獎杯。（路透）

足球 梅西 義大利

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