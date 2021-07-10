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美洲杯／狄亞士梅開二度 哥倫比亞踢倒秘魯 奪季軍

中央社／里約熱內盧9日綜合報導

狄亞士（Luis Díaz ）在下半場傷停補時階段，以一記遠射攻進個人單場的第2球，率哥倫比亞以3：2擊敗秘魯，拿下本屆美洲杯季軍。

美洲杯足球賽持續在巴西進行，今天在巴西利亞（Brasilia）進行的季軍戰，由哥倫比亞對上秘魯，這是雙方首度在美洲杯季軍戰碰頭，兩隊過去在美洲杯交手10多次，秘魯在對戰上有極大優勢，哥倫比亞1975年、2001年以地主身分擊敗秘魯，是少數在對戰中獲勝的情況。

秘魯在上屆美洲杯踢進決賽，但以1比3不敵地主巴西，在總教練加雷卡（Ricardo Gareca）帶領下，秘魯最近兩屆美洲杯，在對上非地主國的16場比賽不曾輸球。

這場比賽，哥倫比亞擺出4-4-1-1陣型，秘魯則是4-2-3-1的陣型，比賽進行到第45分鐘，秘魯的約頓（Yoshimar Yotun）在大禁區內接獲隊友奎瓦（Christian Cueva）的橫傳，他稍停球後立刻起左腳攻門得手，讓球隊上半場1比0領先哥倫比亞。

狄亞士踢進兩球，奠定哥倫比亞勝基。（美聯社）
狄亞士踢進兩球，奠定哥倫比亞勝基。（美聯社）

下半場比賽開踢不久，秘魯就被吹犯規，哥倫比亞因此獲得一次自由球的機會，操刀的隊長郭德拉多（Juan Cuadrado）一記起右腳的勁射，從3名秘魯球員身體間的細縫中穿過，刁鑽的角度讓秘魯守門員飛身撲去也來不及攔下，讓哥倫比亞以1比1扳平。

之後的一次快攻，哥倫比亞門將瓦加斯（Camilo Vargas ）大腳將球送往前場，狄亞士用肩膀稍將球掌握後，突然加速甩開秘魯防守球員，於比賽第65分鐘起右腳抽射，秘魯守門員迎上前來也無法阻擋，這個進球讓哥倫比亞2比1超前。

哥倫比亞拿下本屆美洲杯季軍。（歐新社）
哥倫比亞拿下本屆美洲杯季軍。（歐新社）

落後的秘魯隨後獲得角球的機會，球開進來後，拉帕度拉（Gianluca Lapadula）小禁區外的頭鎚擺渡，哥倫比亞門將撲救不及，讓秘魯2比2追平。

下半場傷停補時階段，狄亞士接獲隊友用腳後跟巧妙傳出的球後，將球帶到大禁區外，看準時機起右腳抽射，秘魯門將的手雖摸到這記遠射，但無法將其攔下，哥倫比亞靠著關鍵時刻的這一個進球，擊敗秘魯獲得季軍。

哥倫比亞最近一次贏得美洲杯冠軍是2001年在主場作戰時獲得；秘魯2019年獲得亞軍、2011年與2015年獲得季軍，上一次奪冠是在1975年，當時他們所擊敗的正是今天的對手哥倫比亞。

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