歐洲杯／英格蘭睽違55年闖決賽 黃牛票1張飆破7萬美元

2020年歐國盃日前上演英格蘭在延長賽以2：1逆轉丹麥，極其渴望現場觀賞冠軍戰的球迷隨即上網瘋狂出價搶票。（路透）

2020年歐洲國家杯（Euro 2020）四強賽，英格蘭在延長賽以2：1逆轉丹麥，睽違55年首度晉級重要賽事冠軍戰，當地時間11日晚間就將決戰義大利，渴望現場觀戰的英國 球迷上網瘋狂出價搶票，據報黃牛票的價格已衝到驚人的每張5萬4000英鎊（7.4萬美元），但照樣有人買單。

每日郵報報導，踢贏丹麥後數小時內，英國球迷就開始瘋搶冠軍戰的門票。儘管歐洲足球 總會（UEFA）官網的門票上周就銷售一空，知名門票買賣網站、社群媒體網頁與Ebay仍有數千張企圖賺取豐厚價差利潤的門票求售。

媒體在黃牛票網站Ticombo上發現兩張門票求售，每一張標價4萬3000英鎊，還要加上1萬1000英鎊的超高服務費，等於一張票需支付5萬4000英鎊，相當於原始票面價格295英鎊的183倍。

此外，記者也在其他網站找到每張40000英鎊賣出的公關票（Hospitality Tickets），以及數千張價格訂在5000至30000英鎊不等的門票等著脫手，但很難確定這些門票究竟是真是假。

根據報導，歐洲足球總會已警告，利用這些網站買票的球迷可能被拒絕入場，消保機構則指許多透過這類管道賣掉的門票都是假票。一個專抓詐騙 賣家的「溫布萊詐騙門票」（Wembley Scam Tickets）推特帳號就表示，有球迷通報因假票損失32000英鎊。

消費者權益專家佛蘭奇（Adam French）警告，絕不能輕信部分網站聲稱的門票賣家百分之百可信，否則可能面臨「荷包損失幾千英鎊」。