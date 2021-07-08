歐洲杯／英格蘭球迷脫序 罰球竟拿「雷射筆」照丹麥門將

凱恩的12碼罰球卻有球迷對舒梅切爾「動手」。（美聯社）

歐洲足球 總會7日啟動紀律調查程序，並針對2020歐洲杯4強賽期間，球迷的脫序行徑控告英格蘭，包括指控他們拿雷射筆照丹麥門將舒梅切爾（Kasper Schmeichel）的臉頰等。

法新社報導，英國媒體刊登多張照片，這場4強賽英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）於延長加賽操刀12碼罰球前，舒梅切爾臉上有一道雷射光束。

England fans using laser pointer to distract Kasper Schmeichel during the penalty that turned out to be the match deciding one. Cricket or football, it doesn't matter, they're the same always. It's a cliché for England fans.



Well played Denmark. ❤️#Euros2021 #englandvdenmark pic.twitter.com/NSpRQWJidb — 𝘼𝙖𝙧𝙮𝙖𝙫𝙚𝙚𝙧 シ︎ (@theaaryaveer64) July 8, 2021

還有若干在倫敦 溫布利球場（Wembley Stadium）看球的球迷，於演奏丹麥國歌期間噓聲大作。

歐洲足球總會（UEFA）今天表示，針對球迷「使用雷射筆」、「唱國歌期間製造騷動」與「施放煙火」，UEFA已對英格蘭提出控告。

舒梅切爾雖擋下凱恩的12碼罰球，但舒梅切爾未抓牢球，凱恩隨即再補上一腳，英格蘭2：1後來居上領先至終場，這也是英格蘭55年來首次晉級歐國盃決賽。

英格蘭將與義大利 爭冠。