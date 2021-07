歐洲杯／英格蘭球迷脫序 罰球竟拿「雷射筆」照丹麥門將

歐洲足球 總會7日啟動紀律調查程序,並針對2020歐洲杯4強賽期間,球迷的脫序行徑控告英格蘭,包括指控他們拿雷射筆照丹麥門將舒梅切爾(Kasper Schmeichel)的臉頰等。

法新社報導,英國媒體刊登多張照片,這場4強賽英格蘭隊長凱恩(Harry Kane)於延長加賽操刀12碼罰球前,舒梅切爾臉上有一道雷射光束。

England fans using laser pointer to distract Kasper Schmeichel during the penalty that turned out to be the match deciding one. Cricket or football, it doesn't matter, they're the same always. It's a cliché for England fans.



Well played Denmark. ❤️#Euros2021 #englandvdenmark pic.twitter.com/NSpRQWJidb