江宏傑、福原愛友人：至少好聚好散保護孩子

桌球界銀色夫妻江宏傑、福原愛婚變，引起台日媒體高度關注。本報資料照片

昔日桌球界金童玉女江宏傑 、福原愛 婚變，兩人在高雄左營一幢豪宅大廈有置產，一名兩人共同朋友表示，對個人家務事很難置喙，但看到雙方聲明寫到，會共同監護兩個孩子，代表兩人很成熟、理性解決問題，也是將傷害降到最低，讓年幼孩子能夠保有自在成長空間，避免陷入大人世界紛擾。

對於這樁離婚官司，高雄少家法院表示，因家事案件不公開，有無調解、判決等，過程與結果均不公開，任何訊息法院均無法證實，盼外界見諒。

江宏傑、福原愛婚姻觸礁，兩人一名共同朋友說，今年1月小愛離台赴日前，夫妻互動看起來還正常，當時看不出夫妻關係亮紅燈，是後來經由媒體報導才得知一些資訊，也感到驚訝與惋惜。

這名友人與江宏傑夫婦都有不錯互動，他觀察，小愛其實有日本傳統女性一面，相當顧家，夫妻倆都很疼愛一對兒女；經濟大權上，小愛比小傑更強，但價值觀不至於產生太大歧見或衝突。與多數異國婚姻夫妻一樣，文化適應上是比較艱難的課題。

友人指出，小愛很希望保有個人生活隱私，不喜歡被媒體追逐，夫妻倆曾有移民 澳洲念頭，後來考量照顧家人、有開球館事業計畫等，移民一事就沒再推進，很可惜許多計畫來不及實現，原本讓外界稱羨的婚姻也畫下句點，但至少好聚好散。