懶人包／福原愛5年婚姻 甜蜜到反目成仇

福原愛與江宏傑2017年在迪士尼舉辦婚禮。（圖：福原愛婚禮籌劃事務所提供）

台日桌球夫妻檔福原愛 與江宏傑 正式離婚，結束五年夫妻關係，聲明宣布未來將共同撫養兩個孩子。兩人在2016年的里約奧運傳出戀情，沒想到在東京奧運 前夕分道揚鑣。

江宏傑訴請離婚時，Instagram個人檔案仍維持寫著：「小愛的老公，小小愛小小傑的爸，桌球選手江宏傑。111是小愛的生日，222是我的生日」；今聯合聲明已結束婚姻關係後，江宏傑個人檔案也改為「AILA & KOU的爸」，簡單明瞭，卻讓人不勝唏噓。

以下整理兩人從甜蜜到反目成仇時間線。

2016年／里約奧運擦出愛火

4月6日，日本週刊雜誌爆出福原愛將在里約奧運後與台灣乒乓球選手江宏傑結婚。

9月初，福原愛與江宏傑在日本東京提出結婚申請。

9月21日，福原愛和江宏傑召開記者會宣布兩人結婚喜訊。

江宏傑(右)與福原愛婚姻生活曾受到粉絲羨慕。(圖:ELLE提供)

2017年／結婚迎接長女出生

1月1日，兩人在台北舉辦結婚典禮。

6月29日，江宏傑公布喜訊，宣布福原愛懷孕。

10月13日，福原愛在高雄生下長女小小愛。

2018年／中國真人秀曬恩愛

7月，福原愛與江宏傑擔任中國綜藝節目《幸福三重奏第一季》固定嘉賓。

12月5日，江宏傑宣布福原愛懷二胎，已懷孕6個月。

2019年／兒子小小傑來報到

4月8日，江宏傑在微博發文宣布福原愛二胎生子的喜訊。

福原愛、江宏傑2018年上「幸福三重奏」。(取材自微博)

2021年／小愛捲入不倫戀

2月下旬，福原愛、江宏傑被傳婚變，22日江宏傑生日，福原愛曬照為其慶生。

2月24日，福原愛回應未帶婚戒稱工作時候不會戴戒指，離婚傳聞稱「不是事實，不做回應」。

2月26日，日媒稱福原愛江宏傑準備分居。

2月28日，福原愛在社交平台發文，稱自己這幾天一直被週刊記者跟著，心情很鬱悶，她喊話記者：「直接來問我就好了啊。」

3月3日，日媒曝福原愛與江宏傑已經協議離婚，隨後福原愛被曝與日本男子在橫濱約會，福原愛回應稱對方是很支持自己的朋友之一，江宏傑方隨後否認與福原愛離婚。

3月4日，福原愛為離婚傳聞道歉，江宏傑則稱對福原愛的愛「不曾改變」。

3月5日，江宏傑帶孩子為福原愛媽媽慶生。。

4月23日，江宏傑向法院提出離婚訴求，福原愛感謝江宏傑提供協議場合。

7月8日，兩人正式離婚。