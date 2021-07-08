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福原愛、江宏傑正式離婚 聲明共同扶養2個小孩

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福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

記者王郁惠／即時報導
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

台日桌球夫妻檔江宏傑福原愛3月爆出婚變，男方經過1個月溫情呼喚後，女方鐵了心不返台，且期間日媒不斷爆料抹黑江家「怪物家族」，江宏傑死心於4月23日向高雄法院訴請離婚，展開跨國協議離婚與爭取2名兒女的扶養權，傳今下午初步結果將出爐，包括小孩扶養權歸屬，晚間所屬華研國際發出兩人聯合聲明：「我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。」

早在2月福原愛接受老牌節目「徹子的房間」訪問時，曾表態「今後活動據點可能會轉移到日本，小孩子也要讀幼稚園了」，也談到孩子語言能力驚人，中日文切換流利，意味到日本生活不會有語言障礙，但在她赴日期間，孩子、甚至連媽媽福原千代，皆由江宏傑與江家照顧。儘管日媒爆料，福原愛婚內承受老公語言暴力與婆家精神虐待等，但日本律師山岸久朗分析福原愛先是被拍到與男性友人約會，才爆出婚變，推判江宏傑獲得小孩親權的贏面非常大。

以經濟面來說，2人婚前被日媒指雙方年收入相差整整37倍，是女高男低的「格差婚」，而江宏傑繼擔任「全明星運動會」領隊後，人氣水漲船高；反觀福原愛神隱至今，有日媒指出，她已丟失東京奧運的工作，且日本桌球協會也要與她切割，之前所談的合作案也恐生變，但有說法福原愛想等外界將她完全黑化後轉為同情，以利之後的離婚協議。

據悉，自江宏傑4月訴請離婚後，期間雙方律師已2次開庭協調家親聲（未成年監護等親子非訟事件），今三度開庭並已進入準備程序，而夫妻倆也表示「共同監護」4歲女兒Aila醬及3歲兒子小小傑，也盼外界給予年幼兒女私人空間。

福原愛與江宏傑聯合聲明，宣布離婚。(圖:華研國際提供)
福原愛與江宏傑聯合聲明，宣布離婚。(圖:華研國際提供)

福原愛 江宏傑 日本

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