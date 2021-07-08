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歐洲杯／丹麥加時賽送點 英格蘭睽違55年進決賽

體育新聞組／綜合報導
凱恩進球後，英格蘭隊員一擁而上慶祝。（美聯社）
凱恩進球後，英格蘭隊員一擁而上慶祝。（美聯社）

歐洲杯四強賽，英格蘭在延長賽逆轉丹麥，以2：1出線晉級冠軍戰，將於11日決戰義大利，爭取隊史首座歐洲杯冠軍杯。

這場勝利對英格蘭來說難能可貴，在踢過37場歐洲杯賽事後才首次晉級決賽，創下踢進決賽耗費場次最多紀錄。同時這是英格蘭在1966年世界杯之後再次進軍決賽，也創下歐洲球隊踢進大賽決賽間隔時間最長紀錄。

丹麥天才新星達姆斯高（Mikkel Damsgaard）上半場第30分鐘自由球破門，這是三獅軍團本屆賽事第一顆失球。英格蘭本屆歐洲杯前5戰場場完封，是唯一維持零封的球隊。這顆失球也終結英格蘭隊連續691分鐘不失球記錄，上次失球還是今年3月底對陣波蘭的世界杯預賽。

英格蘭晉級冠軍戰，凱恩（9號）功不可沒。（歐新社）
英格蘭晉級冠軍戰，凱恩（9號）功不可沒。（歐新社）

此外，英格蘭主力門將皮克福德（Jordan Lee Pickford）的國家隊連續不失球時間達725分鐘，打破傳奇門神班克斯（Gordon Banks）在1966年5月至7月連續720分鐘不失球的55年隊史紀錄。

丹麥隊雖首先破門，但8分鐘後克亞爾（Simon Kjær）在攔截英格蘭斯特林（Raheem Sterling）時不慎踢進烏龍球，這也是英格蘭隊在歐洲杯史上首度烏龍球得分。

雙方90分鐘正規賽踢完以1：1不分上下，進入延長加時賽。這也是自2000年後，歐洲杯四強賽都踢進加時賽。

英格蘭隊斯特林在第104分鐘突破禁區時遭邁赫勒（Joakim Maehle）絆倒，主審判處點球極刑，經VAR審視後確認無誤，由凱恩（Harry Kane）操刀主罰。雖丹麥門將舒梅切爾（Kasper Schmeichel）將球撲出，但凱恩補射入網，勝負至此底定。

看台上則是名人雲集，包括英國首相強生（Boris Johnson）夫婦、威廉王子、丹麥王室、倫敦市長、足壇領導人以及足壇名宿貝克漢（David Beckham）、卡佩羅（Fabio Capello）、菲戈（Luís Figo）等諸多名人都在現場觀戰。

義大利 威廉 倫敦

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