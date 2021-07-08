足球專欄／傳控vs.防反 命運定生死

歐洲杯四強義大利 對西班牙，兩隊都拿出看家本領，「鬥牛士軍團」的傳控戰術逼得「藍衣軍團」固守防守反擊。下半場一度落後的西班牙，靠著莫拉塔（Morata）的進球逼進了延長賽，最後的點球大戰，又因為莫拉塔的丟球而出局，讓人感慨命運弄人。

本場比賽，西班牙主教練恩里克（Enrique）雪藏了前幾場頻頻放槍的莫拉塔，排出了「無鋒陣」，利用前場三個邊鋒能傳控、肯跑動、善逼搶的優勢，壓制義大利中後場。這個戰術十分奏效，進攻時水銀瀉地，頻頻威脅球門；防守時，三人組壓制了義大利中場維拉蒂（Verratti）、若日尼奧（Jorginho），逼得他們只能回傳後衛，大腳出球。

為了幫中場分擔壓力，義大利前鋒因西涅（Insigne）只得頻頻回撤接球。他是前場的核心，少了他的組織串連，義大利的鋒線只能無腦拚速度，屢次無功而返。

戰術被壓制的義大利，上半場只有一次射門，但防守反擊的精髓就在於，即使很狼狽只要把握一次機會進球就夠了。下半場的那顆進球，就來自於守門員快速手拋球發動反擊，因西涅送出直塞，因莫比萊（Immobile）奮力與兩名後衛纏鬥，最後由小基耶薩（Chiesa）漂亮地兜射破門。小基耶薩的父親是義大利著名球星，父子都曾在歐洲杯進球，成為一段佳話。

前半場形勢大好的西班牙陷入落後，「無鋒陣」的致命傷表露無遺。雖然小靈快的打法頗具威脅，但在射門的環節卻缺乏一錘定音的能力，只能眼睜睜看著創造出的機會一次次地被浪費。

此時，恩里克換上正印中鋒莫拉塔，利用他高大的身材和速度，衝擊義大利的球門，結果發揮了奇效。第80分鐘，莫拉塔在中路一次簡單的二過一就打穿了義大利的防線，面對門將輕鬆破門，「暫時」成為了西班牙的英雄。

延長賽中，場面的局勢依然由西班牙掌控，但始終難以破門，比賽拖進點球大戰。鎮守西班牙大門的是上一場對瑞士撲出兩粒點球的守門員西蒙（Simón），可惜遇上歐洲杯撲點率第一名的多納魯馬（Donnarumma）。關鍵的第四輪，義大利先打進，輪到西班牙逼平的英雄莫拉塔，他軟弱、缺乏角度的射門被多納魯馬撲出，隨著若日尼奧輕巧地罰進第五球，西班牙的歐洲杯旅程結束了。

從一開始不被看好，到狂轟十球引起矚目，這支年輕的西班牙未來幾年的表現令人期待。而進入決賽的「平民」義大利，無論是成是敗，拚就對了。