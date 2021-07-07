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巴薩2球星涉歧視 嘲笑日本人：那是什麼落後語言

足球／巴薩2球星涉歧視 嘲笑日本人：那是什麼落後語言

編譯張君堯／即時報導
法國球星格里茲曼（左）和登貝萊2019年的一支影片被挖出，只見兩人在片中嘲笑並疑似歧視日本飯店人員。(Getty Images)
法國球星格里茲曼（左）和登貝萊2019年的一支影片被挖出，只見兩人在片中嘲笑並疑似歧視日本飯店人員。(Getty Images)

歐洲足球足球豪門巴塞隆納（Barcelona）近日被爆出歧視爭議，陣中2名法國球星格里茲曼（Antoine Griezmann）和登貝萊（Ousmane Dembélé）2019年的一支影片被挖出，只見兩人在片中嘲笑並疑似歧視日本飯店人員。而身為巴塞隆納官方贊助商的樂天集團（Rakuten）執行長三木谷浩史也對此表示「無法接受」。

這段影片是在2019年球隊前往日本時錄製的，其中可以聽到格里茲曼和登貝萊對日本飯店員工的外表和語言發表歧視言論。影片中，登貝萊問道「那是一種什麼樣的落後語言」以及「你們國家到底先進還不先進」，還一面放大工作人員面孔，至於格列茲曼雖沒有說話、但仍贊同似地笑了笑。

來源：TRT World Now

自影片在網路上瘋傳後，登貝萊和格列茲曼都已經道歉。而樂天執行長三木谷浩史6日在推特上公開譴責歧視行為，表示「作為俱樂部贊助商和巡迴賽組織者，有關巴塞隆納球員發表歧視性言論，我感到非常失望」，並強調「由於樂天支持巴塞隆納球隊理念並贊助俱樂部，這種言論在任何情況下都是不可接受的，並將正式向俱樂部抗議並徵求他們的解釋」。

除了樂天集團之外，遊戲製造商科樂美（Konami）是另一個來自日本的巴塞隆納官方合作商，旗下足球電玩大作「Pro Evolution Soccer」系列更可以獨家使用完全授權的巴賽隆納球隊。值得注意的是，深陷風波之一的格里茲曼原先被科樂美選中作為遊戲大使，但目前已遭撤除合約，並強調「任何形式的歧視都是不可接受的」。

巴塞隆納官方隨後也發表聲明致歉，稱「幾天前在社群媒體上出現一段影片引起日本球迷和合作夥伴的不滿，我們對此深表遺憾，其中兩名一線隊球員表現出『缺乏尊重』的表現」，並強調「這種態度與巴塞隆納球隊所代表和捍衛的價值觀完全不符」，誓言相關事件不會再出現。

歧視 日本 足球

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