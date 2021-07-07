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歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

中央社／倫敦7日綜合外電報導

2020歐洲杯四強淘汰賽今天進行英格蘭與丹麥的兩強相爭，雙方正規賽90分鐘後1：1平手，不過英格蘭把握延長賽的12碼罰球良機攻進致勝球，終場2比1獲勝，闖進最終決賽。

英格蘭雖是國際賽常客，但重大賽事只拿過1966年世足冠軍，歐洲杯則一次金杯都沒拿過，這次總算首度有機會一償歐洲杯冠軍宿願。

英格蘭隊長凱恩（右）射門。（Getty Images）
英格蘭隊長凱恩（右）射門。（Getty Images）

「三獅軍團」英格蘭與「北歐童話」丹麥過去在歐洲杯僅對陣一次，1992年兩軍於小組賽0：0握手言和；2002年世界杯足球賽，英格蘭於16強賽3：0淘汰丹麥。兩軍最近一次對壘是在歐國聯賽事，去年9月丹麥在主場0：0與對方踢和，10月作客時靠艾利克森（Christian Eriksen）罰進12碼1：0獲勝。

這場大戰在可容納9萬多人的倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，估計有6萬人進場。上半場前半段英格蘭頻頻大軍壓陣，丹麥後場承受龐大壓力，不過先進帳的卻是丹麥。

第30分鐘，「丹麥救世主」左邊鋒達姆斯加德（Mikkel Damsgaard）獲得自由球機會，他以出色的技巧用右腳將球越過對手人牆，球直往英格蘭球門左上角的刁鑽位置而去並破網，這記「世界波」（精彩進球）讓英格蘭門將皮克福（Jordan Pickford）望球興嘆，丹麥先馳得點。

但英格蘭馬上回神，隊長凱恩（Harry Kane）第39 分鐘一記直線傳球到禁區，史特林（Raheem Sterling）眼看就要跟進破門，丹麥隊長克艾爾（Simon Kjaer）拚盡全力救球不成，反將球踢入自家大門，讓英格蘭追成1：1平手。

丹麥隊長克艾爾拚盡全力救球不成，反將球踢入自家大門，讓英格蘭追成平手；沮喪地躺在...
丹麥隊長克艾爾拚盡全力救球不成，反將球踢入自家大門，讓英格蘭追成平手；沮喪地躺在地上。（路透）

這是本屆比賽第11顆烏龍球，也是丹麥在賽史上的第一次。

上半場雙方勢均力敵，下半場地主英格蘭急切搶攻，第55、59分鐘幾乎得手，可惜仍是功虧一簣。在6分鐘傷停補時的第5分鐘，英格蘭大將馬奎爾（Harry Maguire）門前躍起頂球，但力道太輕被丹麥門將舒梅切爾（Kasper Schmeichel）撲接在懷裡，兩隊正規賽90分鐘平分秋色，進入30分鐘的延長賽。

這也是2000歐洲杯以來，首度兩場四強賽均打進延長賽。

積極搶攻的英格蘭在延長賽獲得回報，史特林第102分鐘在禁區遭犯規，裁判判12碼罰球極刑，操刀的凱恩右腳射門先被撲出，隨即上前再補一腳入網，英格蘭2：1後來居上領先，英國球迷陷入激動喜悅狀態。

這一球是英格蘭自2004歐洲杯以來，首次於延長賽階段破網。接下來雙方熄火，英格蘭2比1勝出。

英格蘭將在美東時間11日下午3時和義大利爭奪本屆歐洲杯冠軍。「藍衫軍」義大利昨天在另一場4強賽歷經令人屏息的PK大戰，最後氣走「無敵艦隊」西班牙。

英格蘭隊長凱恩（右）與丹麥隊長克艾爾（左） 爭球。（Getty Images）
英格蘭隊長凱恩（右）與丹麥隊長克艾爾（左） 爭球。（Getty Images）

義大利 足球 倫敦

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