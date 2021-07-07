歐洲杯／連33場不敗 義大利PK戰勝西班牙 晉級冠軍戰
2020歐洲杯首場四強決賽，西班牙成也莫拉塔（Alvaro Morata），敗也莫拉塔。雖與義大利在正規賽120分鐘以1比1踢平，但在PK大戰卻以2-4遭淘汰，義大利晉級總冠軍戰。
全場西班牙攻勢較義大利積極，但欠缺臨門一腳和進球好運。下半場第60分鐘，義大利維拉蒂（Marco Verratti）傳球遭截，基耶薩（Enrico Chiesa）盤球後在禁區左側12碼外起腳破門，打破僵局。
西班牙則在第80分鐘扳平，以替補身分上陣的莫拉塔與奧爾默（Dani Olmo）雙人配合，交互短傳後在禁區前12碼射入。
這是莫拉塔個人第6記歐洲杯進球，超越前輩費爾南多-托雷斯（Fernando Torres）的5球，成為西班牙隊史歐洲杯射手王。更值得一提的是，莫拉塔也成為隊史連續兩屆歐洲杯至少打進3球的第一位球員。
在加時賽第110分鐘，義大利基耶利尼（Giorgio Chiellini）直傳禁區，貝拉爾迪（Domenico Berardi）起腳破門，但因越位在先被判無效。
正規賽時間結束，進入點球大戰。首輪，雙方都未能進球；次輪及第三輪雙方都成功射入；第四輪，義大利貝爾納代斯基（Federico Bernardeschi）罰中，莫拉塔則被義大利門將唐納魯馬（Gianluigi Donnarumma）救出；第五輪，若日尼奧（Jorginho）一腳定江山，義大利躋身決賽。
義大利球員在得勝後高呼「Spina、Spina」以表彰隊友史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）。這位28歲的左後衛在八強賽對陣比利時下半場撕裂左跟腱，並在5日接受手術。
這場勝利也延續義大利的不敗戰績：包括今年歐洲杯所有6場正賽以及16場資格賽，兩者都是新紀錄。義大利現在在所有大賽已連續33場保持不敗。上次輸球是在2018年9月，當年它無緣世界杯。
若11日決賽奪冠，將是義大利的第二個歐洲杯冠軍，上次是1968年。在2000年和2012年都因輸給西班牙而獲得亞軍。
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