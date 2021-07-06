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歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

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歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

中央社／倫敦6日綜合報導

2020歐洲杯4強淘汰賽今天進行「藍衫軍」義大利與「無敵艦隊」西班牙雙雄對決，雙方經90分鐘正規賽與30分鐘延長賽後仍以1：1平手，最終義大利在PK大戰踢走對手，率先拿下冠軍賽門票。

義大利與西班牙已連續4次於歐洲杯狹路相逢。2008年，兩軍8強賽正規與延長賽踢完0：0，最後西班牙靠PK大戰4比2勝出，並一路闖關奪冠；2012年，兩軍先是小組賽1比1踢和，後於決賽再次碰面，西班牙4：0痛宰義大利。2016年，義大利在16強賽2：0淘汰西班牙扳回一城。

這場大戰在可容納9萬多人的倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，現場約擠進6萬名球迷。上半場西班牙控球時間以66%比34%遠勝過義大利，射門次數也以5比1占上風，但兩隊完全沒有進帳。

下半場開賽前10分鐘內兩隊攻勢逐漸加溫，西班牙中場布斯克斯（Sergio Busquets）第52分鐘禁區右腳抽射，球越過義國門將西蒙（Unai Simon）十指大關但略為偏高，飛越門楣而去。

西班牙未把握率先破網良機，球運轉到義大利身上。第60分鐘，西班牙一次射門被義國門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）接個正著，緊接著藍衫軍發動反快攻，前鋒齊沙（Federico Chiesa）在禁區左側起右腳，球往西班牙球門右下角直奔而去，義大利先馳得點。

義大利隊挺進冠軍賽。（歐新社）
義大利隊挺進冠軍賽。（歐新社）

不過就在義大利看似可一直維持領先優勢之際，無敵艦隊並未氣餒，第80分鐘從後場一記直傳球到前場，中場歐莫（Dani Olmo）漂亮橫傳給前幾場表現不佳而在本場淪為替補的莫拉塔（Alvaro Morata），莫拉塔在空擋下以左腳將球送入球門左下角，追成1：1。

接下來10分鐘正規賽與3分鐘傷停補時，兩隊沒有任何進球；經過30分鐘延長賽還是1：1平手，只能各派5人以PK大戰決勝負。

兩隊第1球都失手沒進，第2、3球則各自踢進，義大利射入第4球後，西班牙第4球被義國門神多納魯馬救下。第5球義大利再度破網，最後在PK大戰以4：2獲勝，將朝繼1968年之後第二座歐洲杯冠軍金杯目標邁進。

義大利在8強賽淘汰掉世界排名第一的比利時，從2018年9月以來連32場不敗（最近13場連勝），締造隊史紀錄，如今這項不敗紀錄也將延續下去。

義大利 倫敦

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