影／法球星嘲笑日本人影片瘋傳 網友撻伐後致歉

法國足球明星登貝萊和格里茲曼嘲笑日本飯店員工的影片2日在網路瘋傳，大批網友撻伐。（影片截圖）

法國足球 明星登貝萊和格里茲曼嘲笑日本 飯店員工的影片2日在網路瘋傳，被大批網友噓爆。面對批評聲浪，兩人昨天下午致歉，否認種族歧視 ，但對這個糟糕的玩笑表示遺憾。

這支網路瘋傳的短片拍攝於2019年，地點在一家日本飯店房間。拍攝者從聲音可以明顯辨認出是法國邊鋒登貝萊（Ousmane Dembélé），旁邊坐著的是格里茲曼（Antoine Griezmann）。

42秒的影片中，坐在床上的登貝萊把手機鏡頭轉向正幫球員架設硬體設備的飯店工作人員，好讓球員使用日本實況電子遊戲「世界足球競賽」（Pro Evolution Soccer），但似乎遇到困難，幾名人員正在討論。

登貝萊一邊拍攝，一邊說：「看這些醜陋嘴臉…只不過是要玩個PES，不丟臉嗎？」並把鏡頭拉近拍攝飯店員工的臉，而一旁的格里茲曼也笑著點頭同意，且發表評論，但在影片中聽不清楚。

登貝萊飆罵髒話：「天啊，這語言…你們國家到底是先進還是不先進啊？」

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸 (@duatleti) July 1, 2021

影片在網路瘋傳後，解放報（Libération）記者進行查證，確認這是球隊2019年夏天出訪日本比賽的行程。

至於為何2019年的影片會在近日流出，這是許多人的疑問。「解放報」連絡上2日上傳影片的2名網友。他們表示，這支原本在Snapchat上的影片，是之前一位有加登貝萊個人帳號好友的人錄製下來的。

網友說：「他在2019年8月把影片寄給我，登貝萊的個人帳號只給身旁親朋好友或是認識的人。我2020年5月就曾上傳這支影片，但沒有引起太多迴響。我上週五又上傳一次，想著這個時間可能有比較高的曝光度。」

網友批評球員如此刻板印象的言論，助長反亞裔種族歧視。短片目前已轉傳將近4000次，並有超過107萬次觀看，部分轉推也加上「停止亞洲仇恨」（StopAsianHate）的標籤。

推文引來大批日本網友留言，並表示對此感到難過和憤怒。

@SPORTS_Sports_s寫到：「作為日本人，我對他們和法國人感到失望。我哭了，內心大受打擊。」

@puedohacertodos說：「巴塞隆納隊，拜託別讓他們在足球場上。職業足球員必須有更高的標準。他們必須了解我們日本人有多生氣。」

另一名日本網友@Moto3_99則說：「旅館員工只是在做他們的職責。嘲笑他們的長相與語言很不尊重人。奧運的士氣已經很低落了，這樣的事情會讓它更糟。」

大部分法國網友也看不下去，留言批評球員行徑。

網友@Charles__Bauer寫道，「應該祭出處分，這很嚴重」，並標註法國足球協會（FFF）。

@wilfry_san則說：「留言裡很多演員，如果對方是非洲裔或穆斯林，他們一定毫不遲疑大喊醜聞，但現在是亞洲人，所以沒問題，『很好笑』，或『我不覺得有種族歧視』。」

不過也有法國網友跳出來幫格里茲曼說話：「登貝萊是種族歧視，但不要咒罵格里茲曼，他當時的狀況很尷尬。格里茲曼已經完全和華為解約，也曾幫法蒂（Ansu Fati）對抗種族主義留言。」

登貝萊昨天下午在Instagram帳號中回應批評。他首先證實影片的真實性，但他也說：「不管發生在地球上哪個地方我都會這樣說，我並沒有針對哪個族群。有時我會和朋友在私底下有這樣的用詞，不管對方是什麼種族。現在影片公開了，我想影片裡的族群會看到，為此，我向他們致上最誠摯的歉意。」

格里茲曼稍後也堅決否認指控。他在推特（Twitter）上表示：「我一直致力於對抗各種形式的歧視。過去幾天，有人想要把我化為另一種人。我堅決否認對我的指控，但若冒犯了我的日本朋友，我很抱歉。」

巴黎人日報（Le Parisien）聯繫兩人效力的巴塞隆納隊（FC Barcelona），但球隊不願表達評論。