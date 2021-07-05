F1／七冠王漢密爾頓 續約Mercedes-AMG車隊至2023年

漢密爾頓表示：很難相信已經與這支不可思議的球隊一起工作了將近9年的時間，很高興接下來2年將繼續與他們合作。 （取材自Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team）

當前2021年F1 賽季正在如火如荼的展開，除了場上的較量外，每到夏季的另一個焦點便是車手市場的動態了，而當今擁有7座冠軍的漢密爾頓（Lewis Hamilton）會不會續約便牽動了車手的市場走向。如今，這位當代車王在日前決定，與待了9年的Mercedes-AMG再度續約兩年，這也表示直到2023年底，Mercedes-AMG的其中一個車手位置都還是屬於漢密爾頓的。

漢密爾頓與Mercedes-AMG F1車隊續約兩年。（取材自推特／＠Lewis Hamilton）

在Mercedes-AMG車隊的9年間漢密爾頓贏得了他個人七座冠軍當中的六座，對於將和Mercedes-AMG再合作兩年，漢密爾頓表示：「很難相信已經與這支不可思議的球隊一起工作了將近9年的時間，很高興接下來2年將繼續與他們合作。我們一起取得了很多成就，但我們還有很多事情要做，無論是在賽道上還是賽道外。我非常自豪和感激Mercedes-AMG如何支持我努力改善我們運動的多樣性和平等性。他們對自己負責，並在創建更加多元化的團隊和包容性環境方面取得了重要進展。」

Mercedes-AMG車隊負責人Toto Wolff與漢密爾頓關係相當好。 （取材自Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team）

Mercedes-AMG車隊負責人Toto Wolff則回應：隨著2022年新規則的導入，F1開始進入新的時代，我們車隊中沒有比漢密爾頓更好的車手了。他在這項運動中的成就不言而喻，憑藉他的經驗、速度和比賽技巧，他的狀態正處於巔峰。同時，我們很享受今年車隊所接受的挑戰，這也是為什麼我們這麼早就確定Lewis的合約，這樣整個團隊就能夠把專注力全數放到比賽場上。

會把漢密爾頓留下對於Mercedes-AMG也是預期中的事，畢竟本賽季與另一位車手博塔斯（Valtteri Bottas）的狀況有點曖昧不明，加上今年的Red Bull車隊來勢洶洶，Mercedes-AMG的霸業很有可能在今年被擊落，早點穩定軍心準備比賽也是正確的選擇。另一方面，由於明年F1規則面臨大改，Mercedes-AMG也需要一名經驗豐富並了解團隊的車手帶領車隊研發前進，留住漢密爾頓肯定是最好的選擇。

Mercedes-AMG今年在F1的霸業受到挑戰。 （取材自Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team）

至於誰會是明年Mercedes-AMG的第二號車手？會續約當了好幾年完美僚機的博塔斯嗎？還是拉回今年在Williams表現不錯，甚至排位賽還跑進Q3的喬治羅素（George Russell）？這樣的車手動態都讓F1車迷們在比賽之餘能有更多話題。