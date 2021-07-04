歐洲杯／凱恩雙響砲 英格蘭4：0烏克蘭晉級

凱恩打進兩球，助英格蘭殺進四強。（歐新社）

「北歐童話」丹麥靠著上半場二度破網，以2：1力克「東歐鐵騎」捷克，在歐洲杯八強淘汰賽勝出，挺進最後四強行列。丹麥四強的對手，將是4：0擊潰烏克蘭 的英格蘭。

開賽僅第5分鐘，丹麥開角球，拉森（JensStryger Larsen）接獲球後傳給中場戴蘭尼（Thomas Delaney），戴蘭尼一記頭錘將球頂入球門左下角，給捷克下馬威。這是丹麥在歐洲杯第二快進球（4分52秒），僅次於小組賽對比利時的開賽1分39秒。

丹麥在第42分鐘攻勢再起，梅勒（Joakim Maehle）用右腳腳背橫傳，布瑞斯威特（Martin Braithwaite）在門前想以頭部頂球未果，不過在一旁的多爾貝格（Kasper Dolberg）從後趕上剛好以右腳起射破網，為丹麥踢進第二球，上半場踢完丹麥2：0領先。

下半場開賽前3分鐘，捷克積極搶攻，前兩次攻勢遭化解後，主力戰將希克（Patrick Schick）第49分鐘把握隊友的橫傳，門前12碼處右腳建功，將比數追成1：2。本屆賽事希克累積5顆入球，與葡萄牙超級巨星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）並列榜首。只是捷克接下來突圍無力，難以再攻城掠地，丹麥轉趨以防守為主的策略奏效，守住最終勝利。

本屆小組賽前兩場，丹麥均嘗到敗仗，但藉由最後一場小組賽4：1大勝俄羅斯取得進入16強淘汰賽資格，創下賽史首見紀錄。如今拿到4強門票，外界皆好奇是否會重演1992年意外封王的神奇戲碼。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）開賽僅4分鐘，在禁區搶到隊友時機巧妙的直塞球，滑鏟破網為英格蘭攻進一球；其後中後衛的馬奎爾（Harry Maguire）於下半場開戰不到一分鐘藉自由球頭錘建功。

凱恩接著於4分鐘後再次與斯特林（Raheem Sterling）連線，在禁區內頭鎚強勢破門，實際上提早為這場比賽分出勝負。

替補上場的韓德森（Jordan Henderson）於第63分鐘又攻進一球，英格蘭終場以4：0痛宰實力懸殊的烏克蘭，順利挺進四強賽，將於主場溫布利球場（Wembley Stadium）迎戰丹麥爭取決賽門票。

新一代的三獅軍團闖進四強，讓威廉 王子龍心大悅，在推特上發文。他寫道：「再次展現出頂尖的團隊表現，今晚英格蘭再次沒讓對手破門，我們也向對手烏克蘭致敬。等不及四強賽了，拿下勝利吧。」