英格蘭隊今天在羅馬開踢的2020歐洲國家杯(Euro 2020)8強淘汰賽,以4比0痛宰烏克蘭 隊,睽違25年後再次挺進歐洲國家杯4強,下一役將迎戰稍早前在另一場8強賽以2:1擊敗捷克的丹麥隊。

英格蘭隊在2020歐洲國家盃中以4比0痛宰烏克蘭隊,順利挺進4強賽;隊長凱恩連進兩球。(Getty Images)

英格蘭隊長凱恩(Harry Kane)於開賽僅4分鐘,就替英格蘭攻進一球,其後司職中後衛的馬奎爾(Harry Maguire)於下半場開戰不到一分鐘(第46分鐘)頭錘建功,凱恩接著於4分鐘後(第50分鐘)再下一城,實際上提早為這場比賽分出勝負。

替補上場的韓德森(Jordan Henderson)於第63分鐘又攻進一球,英格蘭終場以4:0痛宰實力懸殊的烏克蘭,順利挺進歐洲國家杯4強賽,將於7日在溫布利球場(Wembley Stadium)迎戰丹麥,爭取決賽門票。

