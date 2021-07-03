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歐洲杯／隊長進2球 英格蘭4：0痛宰烏克蘭 睽違25年再闖4強

歐洲杯／丹麥2：1勝捷克 晉級4強 下戰對手英格蘭

中央社／亞塞拜然首都巴庫3日綜合報導

「北歐童話」丹麥今天靠著上半場二度破網，以2：1力克「東歐鐵騎」捷克，在2020歐洲國家杯8強淘汰賽勝出，挺進最後4強行列，下一戰對手將是4：0擊敗烏克蘭的英格蘭。

雙方過去在歐洲杯交過兩次手，捷克均獲勝，分別是2000年小組賽2：0、2004年8強賽3：0踢倒丹麥。

這場比賽，捷克上半場控制球的時間略多於丹麥，射門次數兩隊以7比7打平，不過捷克的進攻沒有太大威脅，反倒讓對手把握住機會進球。

開賽僅第5分鐘，丹麥開角球，拉森（Jens Stryger Larsen）接獲球後傳給司職中場的戴蘭尼（Thomas Delaney），戴蘭尼一記頭錘將球頂入球門左下角，給捷克下馬威。

這是丹麥在歐洲杯第2快進球（開賽4分52秒），僅次於小組賽對比利時的開賽1分39秒。

2020歐洲國家杯8強淘汰賽，丹麥以2：1力克捷克，挺進最後4強行列。圖為丹麥司...
2020歐洲國家杯8強淘汰賽，丹麥以2：1力克捷克，挺進最後4強行列。圖為丹麥司職中場的戴蘭尼（右）頭頂球。（歐新社）

丹麥在第42分鐘攻勢再起，梅勒（Joakim Maehle）用右腳腳背橫傳，布瑞斯威特（Martin Braithwaite ）在門前想以頭部頂球未果，不過在一旁的多爾貝格（Kasper Dolberg）從後趕上剛好以右腳起射破網，為丹麥踢進第2球，前45分鐘踢完丹麥2：0領先。

這一球讓多爾貝格在歐洲杯累計入球3顆，與另外4位前輩並列丹麥國家隊史上這項大賽的進球王。

下半場開賽前3分鐘，捷克積極搶攻，前兩次攻勢遭化解後，主力戰將希克（Patrick Schick）第49分鐘把握隊友的橫傳，門前12碼處右腳建功，將比數追成1：2。

本屆賽事希克累積5顆入球，與葡萄牙超級巨星「C羅」Ｃ羅納度（Cristiano Ronaldo）並列榜首。

只是捷克接下來突圍無力，難以再攻城掠地，丹麥轉趨以防守為主的策略奏效，守住最終勝利。

丹麥曾於1992年爆冷擊敗德國，拿下歐洲杯冠軍；當年丹麥一開始並未獲出賽資格，是直到最後一刻才替補出賽，就寫下童話般的故事而摘冠。

本屆小組賽前兩場，丹麥均嘗到敗仗，但藉由最後一場小組賽4：1大勝俄羅斯取得進入16強淘汰賽資格，創下賽史首見紀錄。如今拿到4強門票，外界皆好奇是否會重演1992年意外封王的神奇戲碼。

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