東奧／西班牙51歲老將第8次出征 打破田徑歷史紀錄

西班牙競走老將賈西亞。（路透）

51歲的西班牙競走老將賈西亞（Jesus Angel Garcia），今年將跟隨西班牙田徑隊第8度向奧運叩關，這將讓他創下奧運田徑史上最多次參賽紀錄，超越前牙買加女子短跑好手奧蒂（Merlene Ottey）的7次參賽紀錄。

曾在1993年世錦賽拿下50公里競走金牌，並多次稱霸歐洲競走賽的賈西亞，在1992年於以地主身份在西班牙巴塞隆納展開奧運參賽生涯，且接下來6屆賽事他都未缺席，其中包括在2008年北京 奧運拿下奧運生涯最佳的第4名。

上屆里約奧運賈西亞則是以47歲高齡奪得第20名的佳績，不僅讓他贏得不少人的尊重，也追平了牙買加女子短跑好手奧蒂的奧運田徑史上最多7次參賽紀錄，曾拿下過3面奧運銀牌、6面銅牌的奧蒂，生涯前6次參加奧運都是代表牙買加出賽，不過在2002年成為斯洛維尼亞公民後，她則是在2004年雅典奧運首度代表斯洛維尼亞出賽，完成生涯第7度的奧運出賽。

在賈西亞今年再度取得東京奧運 參賽資格後，他也將是生涯第8度參加奧運會，並改寫奧蒂的田徑參賽紀錄，至於奧運史上最多參賽紀錄則是由加拿大 馬術選手米勒（Ian Millar）所保持的10次，他曾在北京奧運拿下一面銀牌。