歐洲杯／西班牙PK勝瑞士 義大利挫比利時 晉4強

義大利擊敗比利時。（路透）

2020歐洲杯8強決賽，西班牙與瑞士在踢完120分鐘後以1比1言和，在PK大戰中，瑞士4次機會只成功1次，而西班牙技高一籌踢進3球。另一場比賽，義大利 在13分鐘內連進2球，以2比1淘汰世界排名第一的比利時。鬥牛士與藍衣軍團率先晉級四強，兩隊將在將於6日爭取冠軍賽參賽資格。

西班牙與瑞士之戰，開賽第8分鐘西班牙就靠一記烏龍球取得領先。瑞士在下半場第68分鐘扳平，弗羅伊勒（Remo Freuler）禁區右側傳中，沙奇里（Xherdan Shaqiri）在10碼處推射入網。但在第77分鐘，弗羅伊勒因飛鏟莫雷諾（Gerard Moreno）被紅牌罰下。以10人應戰的瑞士苦苦防守，一路撐至加時賽結束，進入點球大戰。

進入點球大戰。首輪西班牙布斯克茨（Sergio Busquets）未入，瑞士加夫拉諾維奇（Mario Gavranović）罰入；次輪西班牙奧爾默（Dani Olmo）射入，瑞士舍爾（Fabian Schär）被撲出；第3輪剛替補上場的曼城中場羅德里（Rodri）點球被撲出，瑞士阿坎吉（Manuel Akanji）的命運也一樣；第4輪莫雷諾射入，巴爾加斯（Ruben Vargas）射偏；第5輪奧雅薩巴爾（Mikel Oyarzabal）射入，確定西班牙晉級4強。

這是西班牙隊史第5次闖進歐洲杯4強，而前4次全都打進決賽，其中3次奪冠：1964年冠軍、1984年亞軍、2008年冠軍、2012年冠軍。

值得一提的是，西班牙在16強和8強兩場淘汰賽都至少踢到加時賽，在歐洲杯歷史上只有5支球隊有此經歷，而它們最後全部奪冠。

義大利與比利時之戰，第13分鐘義大利博努奇（Leonardo Bonucci）就首度破門，但因越位在先被判無效。第31分鐘，維拉蒂（Marco Verratti）在禁區前截球傳出，巴雷拉（Nicolò Barella）球門前10碼起腳入網。在第44分鐘義大利再擴大領先優勢，巴雷拉傳球，因西涅（Lorenzo Insigne）突破至25碼處射入。比利時只在半場補時扳回一城，靠禁區內犯規獲判點球，由盧卡庫（Romelu Lukaku）操刀射入。

義大利在歐洲杯創造13連勝的隊史紀錄，距西班牙14連勝世界紀錄咫尺之遙。而且義大利還連續32場不敗，僅次於西班牙和巴西35場不敗的世界紀錄。

義大利本屆歐洲杯5場比賽全部先進球，總共踢進11球，創下隊史單屆歐洲杯進球紀錄，之前紀錄為2000年的9球，近13場比賽總共只失球2顆。