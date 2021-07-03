我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

歐洲杯／西班牙PK勝瑞士 義大利挫比利時 晉4強

體育新聞組／綜合報導
義大利擊敗比利時。（路透）
義大利擊敗比利時。（路透）

2020歐洲杯8強決賽，西班牙與瑞士在踢完120分鐘後以1比1言和，在PK大戰中，瑞士4次機會只成功1次，而西班牙技高一籌踢進3球。另一場比賽，義大利在13分鐘內連進2球，以2比1淘汰世界排名第一的比利時。鬥牛士與藍衣軍團率先晉級四強，兩隊將在將於6日爭取冠軍賽參賽資格。

西班牙與瑞士之戰，開賽第8分鐘西班牙就靠一記烏龍球取得領先。瑞士在下半場第68分鐘扳平，弗羅伊勒（Remo Freuler）禁區右側傳中，沙奇里（Xherdan Shaqiri）在10碼處推射入網。但在第77分鐘，弗羅伊勒因飛鏟莫雷諾（Gerard Moreno）被紅牌罰下。以10人應戰的瑞士苦苦防守，一路撐至加時賽結束，進入點球大戰。

進入點球大戰。首輪西班牙布斯克茨（Sergio Busquets）未入，瑞士加夫拉諾維奇（Mario Gavranović）罰入；次輪西班牙奧爾默（Dani Olmo）射入，瑞士舍爾（Fabian Schär）被撲出；第3輪剛替補上場的曼城中場羅德里（Rodri）點球被撲出，瑞士阿坎吉（Manuel Akanji）的命運也一樣；第4輪莫雷諾射入，巴爾加斯（Ruben Vargas）射偏；第5輪奧雅薩巴爾（Mikel Oyarzabal）射入，確定西班牙晉級4強。

這是西班牙隊史第5次闖進歐洲杯4強，而前4次全都打進決賽，其中3次奪冠：1964年冠軍、1984年亞軍、2008年冠軍、2012年冠軍。

值得一提的是，西班牙在16強和8強兩場淘汰賽都至少踢到加時賽，在歐洲杯歷史上只有5支球隊有此經歷，而它們最後全部奪冠。

義大利與比利時之戰，第13分鐘義大利博努奇（Leonardo Bonucci）就首度破門，但因越位在先被判無效。第31分鐘，維拉蒂（Marco Verratti）在禁區前截球傳出，巴雷拉（Nicolò Barella）球門前10碼起腳入網。在第44分鐘義大利再擴大領先優勢，巴雷拉傳球，因西涅（Lorenzo Insigne）突破至25碼處射入。比利時只在半場補時扳回一城，靠禁區內犯規獲判點球，由盧卡庫（Romelu Lukaku）操刀射入。

義大利在歐洲杯創造13連勝的隊史紀錄，距西班牙14連勝世界紀錄咫尺之遙。而且義大利還連續32場不敗，僅次於西班牙和巴西35場不敗的世界紀錄。

義大利本屆歐洲杯5場比賽全部先進球，總共踢進11球，創下隊史單屆歐洲杯進球紀錄，之前紀錄為2000年的9球，近13場比賽總共只失球2顆。

義大利

上一則

溫網／約克維奇晉16強 墨瑞不敵加拿大小將

延伸閱讀

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強
歐洲杯／西班牙PK戰淘汰瑞士 率先晉級4強

歐洲杯／西班牙PK戰淘汰瑞士 率先晉級4強
歐媒：中國企業廣告占滿歐洲杯 真正大贏家

歐媒：中國企業廣告占滿歐洲杯 真正大贏家
「歐洲杯大贏家不是歐洲人 是中國品牌」 歐媒感嘆

「歐洲杯大贏家不是歐洲人 是中國品牌」 歐媒感嘆

熱門新聞

（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
洛培茲（中）此役完全宰制禁區，18投14中33分，東區冠軍戰率公鹿搶先聽牌。（路透）

1張圖／東區冠軍戰 公鹿獵鷹 搶先聽牌

2021-07-02 08:31
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻