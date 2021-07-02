東奧／盧安達選手慘了…偷跑離營 違防疫規定遭禁賽

盧安達馬拉松選手穆希提拉遭禁賽。（路透）

東京奧運 的防疫 規定不是擺好看的，在日本訓練的盧安達馬拉松選手穆希提拉（Felicien Muhitira）因為偷跑出訓練營，成為第一個因違反防疫規定遭到禁賽的選手。

根據盧安達當地媒體「New Times」報導，穆希提拉在6月29日時擅自離開在日本的訓練營，這項行為未獲得教練以及盧安達奧委會的同意，也遭到禁賽處罰。

盧安達奧委會發表聲明表示，穆希提拉不僅禁止參加正在舉行的奧運訓練營，而且也不得參與東京奧運，原因是他違反了不得隨意外出的規定，而且也違反本屆奧運的防止新冠肺炎疫情 擴散政策。

#BREAKING: Rwandan marathoner Félicien Muhitira has been dropped from the #Tokyo2020 Olympics contingent for violating Covid-19 safety measures in training camp. pic.twitter.com/l4WcpZvMlZ — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) June 30, 2021

運動媒體「Inside the Games」指出，穆希提拉是本屆奧運第一位因為違反防疫規定而遭到禁賽的選手，今年東京奧運在疫情中展開，對於防疫有嚴格限制，違反的運動員可能遭到罰款或是遣返回國等不同程度的處罰。

穆希提拉的全馬最佳成績是2小時10分58秒，半馬則是1小時02分31秒，扣掉他之後，盧安達剩下8名選手具有奧運資格，分別是2名馬拉松選手、4名自由車選手以及2名游泳選手。