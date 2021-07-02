我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘、台積電與BNT簽法律文件 疫苗可望8月進台

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

東奧／盧安達選手慘了…偷跑離營 違防疫規定遭禁賽

記者蘇志畬／綜合報導
盧安達馬拉松選手穆希提拉遭禁賽。（路透）
盧安達馬拉松選手穆希提拉遭禁賽。（路透）

東京奧運防疫規定不是擺好看的，在日本訓練的盧安達馬拉松選手穆希提拉（Felicien Muhitira）因為偷跑出訓練營，成為第一個因違反防疫規定遭到禁賽的選手。

根據盧安達當地媒體「New Times」報導，穆希提拉在6月29日時擅自離開在日本的訓練營，這項行為未獲得教練以及盧安達奧委會的同意，也遭到禁賽處罰。

盧安達奧委會發表聲明表示，穆希提拉不僅禁止參加正在舉行的奧運訓練營，而且也不得參與東京奧運，原因是他違反了不得隨意外出的規定，而且也違反本屆奧運的防止新冠肺炎疫情擴散政策。

運動媒體「Inside the Games」指出，穆希提拉是本屆奧運第一位因為違反防疫規定而遭到禁賽的選手，今年東京奧運在疫情中展開，對於防疫有嚴格限制，違反的運動員可能遭到罰款或是遣返回國等不同程度的處罰。

穆希提拉的全馬最佳成績是2小時10分58秒，半馬則是1小時02分31秒，扣掉他之後，盧安達剩下8名選手具有奧運資格，分別是2名馬拉松選手、4名自由車選手以及2名游泳選手。

東京奧運 防疫 疫情

上一則

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

延伸閱讀

田徑／美21歲短跑女將驗出大麻陽性 恐錯失東京奧運

田徑／美21歲短跑女將驗出大麻陽性 恐錯失東京奧運
東奧／納達爾、小威都不打 哈蕾普養傷也缺席奧運

東奧／納達爾、小威都不打 哈蕾普養傷也缺席奧運
東奧／美國田徑選拔賽 奧運金牌輸給新世界紀錄

東奧／美國田徑選拔賽 奧運金牌輸給新世界紀錄
東奧／「我真的沒很想去…」小威廉絲宣布放棄奧運

東奧／「我真的沒很想去…」小威廉絲宣布放棄奧運

熱門新聞

（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
洛培茲（中）此役完全宰制禁區，18投14中33分，東區冠軍戰率公鹿搶先聽牌。（路透）

1張圖／東區冠軍戰 公鹿獵鷹 搶先聽牌

2021-07-02 08:31
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應
滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰
解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加
66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤