東奧／盧安達選手慘了…偷跑離營 違防疫規定遭禁賽

東京奧運 的防疫 規定不是擺好看的,在日本訓練的盧安達馬拉松選手穆希提拉(Felicien Muhitira)因為偷跑出訓練營,成為第一個因違反防疫規定遭到禁賽的選手。

根據盧安達當地媒體「New Times」報導,穆希提拉在6月29日時擅自離開在日本的訓練營,這項行為未獲得教練以及盧安達奧委會的同意,也遭到禁賽處罰。

盧安達奧委會發表聲明表示,穆希提拉不僅禁止參加正在舉行的奧運訓練營,而且也不得參與東京奧運,原因是他違反了不得隨意外出的規定,而且也違反本屆奧運的防止新冠肺炎疫情 擴散政策。

#BREAKING: Rwandan marathoner Félicien Muhitira has been dropped from the #Tokyo2020 Olympics contingent for violating Covid-19 safety measures in training camp. pic.twitter.com/l4WcpZvMlZ