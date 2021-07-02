我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

美上半年新車賣出830萬輛 比去年同期成長32%

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

中央社／慕尼黑2日綜合報導

2020年歐洲杯（Euro 2020）足球賽展開8強激戰，義大利今天以2：1踢走比利時，暌違9年再次闖進4強。

第13分鐘義大利博努奇（Leonardo Bonucci）就首度破門，但因越位在先被判無效。第31分鐘，維拉蒂（Marco Verratti）在禁區前截球傳出，巴雷拉（Nicolò Barella）球門前10碼起腳入網。在第44分鐘義大利再擴大領先優勢，巴雷拉傳球，因西涅（Lorenzo Insigne）突破至25碼處射入。比利時只在半場補時扳回一城，靠禁區內犯規獲判點球，由盧卡庫（Romelu Lukaku）操刀射入。

西涅突破至25碼處射入，奠定義大利勝基。（美聯社）
西涅突破至25碼處射入，奠定義大利勝基。（美聯社）

義大利在歐洲杯創造13連勝的隊史紀錄，距西班牙14連勝世界紀錄咫尺之遙。而且義大利還連續32場不敗，僅次於西班牙和巴西35場不敗的世界紀錄。

義大利本屆歐洲杯5場比賽全部先進球，總共踢進11球，創下隊史單屆歐洲杯進球紀錄，之前紀錄為2000年的9球，近13場比賽總共只失球2顆。

8強賽今天稍早由西班牙出戰瑞士，雙方最後上演PK大戰決定勝負，最終由西班牙獲勝。義大利將於6日與西班牙比賽，爭奪決賽資格。

義大利 足球

上一則

歐洲杯／西班牙PK戰淘汰瑞士 率先晉級4強

延伸閱讀

歐洲杯／西班牙PK戰淘汰瑞士 率先晉級4強

歐洲杯／西班牙PK戰淘汰瑞士 率先晉級4強
歐媒：中國企業廣告占滿歐洲杯 真正大贏家

歐媒：中國企業廣告占滿歐洲杯 真正大贏家
「歐洲杯大贏家不是歐洲人 是中國品牌」 歐媒感嘆

「歐洲杯大贏家不是歐洲人 是中國品牌」 歐媒感嘆
歐洲杯球迷爆群聚感染 蘇格蘭激增2000起確診

歐洲杯球迷爆群聚感染 蘇格蘭激增2000起確診

熱門新聞

（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
洛培茲（中）此役完全宰制禁區，18投14中33分，東區冠軍戰率公鹿搶先聽牌。（路透）

1張圖／東區冠軍戰 公鹿獵鷹 搶先聽牌

2021-07-02 08:31
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒
習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應
解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加
滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰