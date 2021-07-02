歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

2020年歐洲杯（Euro 2020）足球 賽展開8強激戰，義大利 今天以2：1踢走比利時，暌違9年再次闖進4強。

第13分鐘義大利博努奇（Leonardo Bonucci）就首度破門，但因越位在先被判無效。第31分鐘，維拉蒂（Marco Verratti）在禁區前截球傳出，巴雷拉（Nicolò Barella）球門前10碼起腳入網。在第44分鐘義大利再擴大領先優勢，巴雷拉傳球，因西涅（Lorenzo Insigne）突破至25碼處射入。比利時只在半場補時扳回一城，靠禁區內犯規獲判點球，由盧卡庫（Romelu Lukaku）操刀射入。

西涅突破至25碼處射入，奠定義大利勝基。（美聯社）

義大利在歐洲杯創造13連勝的隊史紀錄，距西班牙14連勝世界紀錄咫尺之遙。而且義大利還連續32場不敗，僅次於西班牙和巴西35場不敗的世界紀錄。

義大利本屆歐洲杯5場比賽全部先進球，總共踢進11球，創下隊史單屆歐洲杯進球紀錄，之前紀錄為2000年的9球，近13場比賽總共只失球2顆。

8強賽今天稍早由西班牙出戰瑞士，雙方最後上演PK大戰決定勝負，最終由西班牙獲勝。義大利將於6日與西班牙比賽，爭奪決賽資格。