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歐洲杯／西班牙PK戰淘汰瑞士 率先晉級4強

中央社／俄羅斯聖彼得堡2日綜合報導

2020歐洲國家杯8強淘汰賽首戰今天由瑞士出戰「無敵艦隊」西班牙，雙方經延長賽仍以1：1平手，上演PK大戰始決定勝負，西班牙驚險挺進最後4強。

上半場才進行到第8分鐘，瑞士就為西班牙送上大禮，西班牙角球開出後，左後衛艾爾巴（Jordi Alba）禁區外起左腳射門，不料球碰到瑞士中場札卡利亞（Denis Zakaria）的身體折射，讓瑞士守門員索默（Yann Sommer）措手不及，西班牙藉這顆烏龍球以1：0領先。

這是本屆賽事的第10顆烏龍球，次數比前15屆加起來的9顆還多1顆。

點球大戰第5輪，奧雅薩巴爾射入，確定西班牙晉級4強。（路透）
點球大戰第5輪，奧雅薩巴爾射入，確定西班牙晉級4強。（路透）

下半場瑞士略有回魂，第68分鐘總算把握反攻契機，在西班牙後衛防守失誤下，沙奇里（Xherdan Shaqiri）接獲傳球右腳射向遠柱，球彈柱入網，扳成1：1平手。

好不容易出現反攻氣勢，但瑞士中場弗羅伊勒（Remo Freuler）在第77分鐘的鏟球被裁判直接罰一張紅牌而下場，導致瑞士以10人應戰對手的11人。

在缺人劣勢下，瑞士接下來重兵鎮守後場，球權大多由西班牙掌控，但無敵艦隊欠缺臨門一腳，屢次遭瑞士化解攻勢。比賽進入30分鐘延長賽。

西班牙在延長賽持續憑人數優勢強攻，無奈瑞士門神索默總能化險為夷，踢完120分鐘雙方依舊1：1不分上下，只能各派5人以PK大戰定勝負。

兩隊踢完前6球僅各進1球，接下來2球，西班牙進但瑞士踢偏，西班牙2：1領先；第9球西班牙再破網，最後即以3：1勝出，在嚇出一身冷汗後拿下勝利。

瑞士這場比賽戰力因不同因素無法完全發揮，過去2場為瑞士攻進3球的前鋒塞佛洛維奇（Haris Seferovic），上半場極少碰到球，且幾乎都是在中場區域；前鋒安保路（Breel Embolo）第23分鐘就因傷退場。另外就是領紅牌被迫離場的弗羅伊勒。

此外，前役爆冷扳倒2018年世界杯冠軍法國表現精采的瑞士隊長薩卡（Granit Xhaka），因小組賽最後一戰與16強賽各吞一張黃牌，今天只能作壁上觀。

西班牙拿過1964、2008與2012年歐洲杯王座，3座歐洲杯冠軍與德國並列最多，如今可繼續朝締造歐洲杯4度封王的空前紀錄邁進。

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