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足球／梅西恢復自由身 天價薪水成續約巴薩阻礙

體育新聞組／綜合報導
梅西合約到期，是否與巴薩續約未定。（路透）
梅西合約到期，是否與巴薩續約未定。（路透）

足球巨星梅西（Lionel Messi）與巴薩的合約於7月1日到期，但雙方還沒有續約。巴薩主席拉波爾塔（Joan Laporta）表示，這主要是經濟公平競賽規則的問題。

西甲聯盟要求巴薩將薪水總額從6億歐元降至3億歐元，巴薩目前還沒達成要求。此外，巴薩本賽季每降低1000萬歐元的薪資，也只能拿出四分之一來支付新合約薪水。也就是說，即使省下梅西稅前1.3億歐元的合約，也只能拿出3250萬歐元來支付他的新合約。就算梅西降薪一半至6500萬歐元，仍達不到要求。

而據傳巴薩之前提出的分10年支付薪水方案，也未獲梅西團隊認可。因梅西團隊擔心如果接受這樣的合約，梅西和他經紀人老爸可能會面臨牢獄之災。

因為若將梅西的薪水分攤成10年支付，在梅西不再為巴薩踢球後，他極有可能離開西班牙，等於在西班牙境外繼續領巴薩薪水且不必繳稅。這樣的合約不會被西班牙稅務部門接受，梅西如果簽署這樣的合約，可能再次面臨偷稅漏稅的問題。

梅西上次因為補繳稅款且考量初犯而逃過牢獄之災，如果再犯就要真的去坐牢了。所以梅西團隊對巴薩的合約心存疑慮，也導致梅西遲遲不簽字。

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