全球自行車迷引頸期盼的盛事「環法自行車賽」(Tour de France)6月26日發生女遊客太靠近賽道且舉牌阻擋選手路線,導致選手撞上摔車、後方連環摔的慘劇,這名女遊客6月30日已經被捕。主辦單位卻在1日表示不願追究,但該女仍可能面臨檢方起訴,最高可處一年徒刑和1萬5000歐元(約1萬7816美元)以下的罰金。

根據報導,當時賽事進行到距離第一站終點僅45公里處,此時該女子為了在鏡頭前曝光、竟直接舉著寫上「爺爺奶奶」的加油牌侵入賽道,首當其衝的便是靠她最近的選手馬丁(Tony Martin),他應變不及摔車倒地,連帶其後多名選手因此受害,更有人因傷退賽。

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg