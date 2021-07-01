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足球／德國舊把戲 英格蘭變陣制敵

易起民

歐洲杯16強上演英格蘭對德國大戰吸引了無數目光，不僅因為兩隊匯集了來自英超、德甲的一流好手，更由於兩隊在歷史上多次交手，彼此間有著太多的恩恩怨怨。

1966年英格蘭世界杯，「三獅軍團」在決賽擊敗「德意志坦克」拿下隊史唯一一座世界杯冠軍；2010年世界杯16強，英德狹路相逢卻發生了著名的「門線慘案」，英格蘭中場蘭帕德（Lampard）精采的射門擊中球門橫梁彈到球門線內再彈出門外，透過轉播鏡頭不斷地回放，全世界都知道這球進了，但場上的裁判卻無情判定進球無效，士氣大挫的英格蘭最終1：4慘淡出局。

這場萬眾矚目的大戰，兩隊都打得比較保守，德國沿用前幾場的343陣型，希望透過兩個邊翼衛基米希（Kimmich）、葛森斯（Gosens）當爆點，既能在進攻時採取激進的前壓，也能在防守時靠人數取勝。

但這套連用三場的戰術已被對手看穿，英格蘭一改之前的4231，也排出了343陣型，首先在人數上不落下風，其次讓盧克肖（Luke Shaw）、特里皮爾（Trippier）徹底盯防德國的兩個邊翼衛，封鎖對方的進攻引擎。就像下象棋的兑子，一兵換一卒，雙方的邊翼衛都無法起飛，只能在中路來回控球，前場少了支援就只能夠靠速度硬突。

下半場，英格蘭換上格拉利什（Grealish），悄悄地改變了進攻的節奏。格拉利什是英格蘭少有的創造型球員，他的串聯簡潔可以幫助邊路加速，還可以當支點與凱恩做配合。他上場以後，英格蘭的兩個邊翼衛開始活躍了起來，打破僵局的一球正是由格拉利什傳給插上的盧克肖，後者助攻斯特林（Sterling）打進；10分鐘後，格拉利什左路傳中，拍馬趕上的凱恩（Kane）頭球破門，徹底殺死比賽。

除此之外，英格蘭穩固的防線，歐洲杯至今未失一球，也是取勝的關鍵。雖然在比賽的第81分鐘，德國中場穆勒（Müller）出現了一次絕佳的單刀機會，但由於幸運女神的偏愛，穆勒的射門稍稍偏出門柱左側。如果這球進了，比賽將回到1：1平手的局面，鹿死誰手猶未可知。

歐洲杯進入八強，最大熱門法國隊已淘汰，剩下的英格蘭、西班牙、比利時、義大利都被視為冠軍有力的爭奪者。但球是圓的，尤其是曾出現「丹麥童話」的歐洲杯，黑馬奪冠還是值得期待。

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