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歐洲杯／英格蘭完封德國爭冠氣勢增 烏克蘭首度晉8強

體育新聞組╱綜合報導
英格蘭力克德國。（歐新社）
英格蘭力克德國。（歐新社）

2020歐洲杯最後兩場16強決賽，英格蘭2比0力克德國，爭冠氣勢大增；烏克蘭在延長加時賽最後一刻絕殺，以2比1氣走瑞典，首度晉級8強。

影音來源：YouTube

備受矚目的英德大戰，德國全場掌握多數攻勢，但總是欠缺臨門一腳。上半場雙方都無建樹，但下半場第75分鐘，斯特林（Raheem Sterling）策動攻勢，獲隊友連續傳球，在禁區前推射破網。凱恩（Harry Kane）在第86分鐘頭球入網，確立勝果。

名流觀戰，前排左起：威廉王子、喬治王子、凱特王妃。中立者：貝克漢，歌手紅髮艾德（...
名流觀戰，前排左起：威廉王子、喬治王子、凱特王妃。中立者：貝克漢，歌手紅髮艾德（左二白衣）。（路透）

烏克蘭與瑞典之戰，烏克蘭津琴科（Oleksandr Zinchenko）在第27分鐘進球，但瑞典福斯貝里（Emil Forsberg）隨後在第43分鐘扳平。瑞典丹尼爾松（Marcus Danielson）在加時賽第99分鐘鏟人，透過VAR確認後遭罰紅牌退場，2分鐘後津琴科就助攻多夫拜克（Artem Dovbyk）在第121分鐘頭球絕殺。

英格蘭今年歐洲杯至今4場比賽雖然只踢進4球，但場場完封，是本屆賽事唯一零失球球隊。大賽前4場全部完封，三獅軍團隊史只出現過兩次，上次正是最終勇奪冠軍的1966年世界杯。

英格蘭將在7月3日的8強賽中對陣烏克蘭，而其所在的下半區籤表已無傳統強隊。從實力對比來看，在淘汰德國後，這支年輕的英格蘭晉級歐洲杯決賽希望非常大。運彩公司也隨即調整賠率，英格蘭以3比1居首，西班牙4比1居次，義大利5比1排第三。

德國被淘汰，也代表總教頭勒夫（Joachim Löw）就此告別德國國家隊，弗里克（Hansi Flick）已經確定將在歐洲杯後執掌德國隊。

勒夫自2006年世界杯後接掌德國隊，率隊踢了197場比賽，戰績124勝39平34負，勝率約63%。在大賽頭銜方面，他領軍奪得2014年世界杯冠軍，2010年世界杯季軍，2008年歐洲杯亞軍；此外在2017年也拿下聯合會杯冠軍。

勒夫下課了。（路透）
勒夫下課了。（路透）

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