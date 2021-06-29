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歐洲杯／喝可樂能贏球？瑞士28歲帥隊長精神喊話奏效

記者吳曉涵／台北報導
在PK賽之前的準備時間，瑞士隊長格蘭尼特扎卡被拍到在場邊喝了可樂，隨後拿著可樂對全隊進行精神喊話。(取材自推特)
在PK賽之前的準備時間，瑞士隊長格蘭尼特扎卡被拍到在場邊喝了可樂，隨後拿著可樂對全隊進行精神喊話。(取材自推特)

歐洲杯16強淘汰賽，法國PK戰爆冷輸給瑞士，也成為球迷們最熱話題。而且想不到的是，這個話題又再度扯上可口可樂！

事情是這樣的，瑞士隊在28日球賽中不只秀出超強毅力和體力在正賽尾聲時間一連追回兩球扳平比分，更是在PK階段穩定發揮，5球全進。

有趣的是，在PK賽之前的準備時間，瑞士隊長格蘭尼特扎卡（Granit Xhaka）被拍到在場邊喝了可樂，隨後拿著可樂對全隊進行精神喊話，最後參與PK的隊友全部罰進，瑞士國家隊也拿到自1954年以來久違的國際賽8強資格。扎卡這一舉動，也讓網友聯想日前在記者會大動作移開可樂的C羅，對比兩隊的結局，笑稱「喝可樂才能贏球，不喝可樂提前出局。」再次讓可口可樂成為球賽場邊的花絮焦點。

在PK賽之前的準備時間，瑞士隊長格蘭尼特扎卡被拍到在場邊喝了可樂，隨後拿著可樂對...
在PK賽之前的準備時間，瑞士隊長格蘭尼特扎卡被拍到在場邊喝了可樂，隨後拿著可樂對全隊進行精神喊話。(取材自微博)

今年28歲的瑞士隊長格蘭尼特扎卡，身高185公分，目前在英超兵工廠踢球，也是瑞士國家隊門面代表人物，多變的髮型更是標誌特色之一，私下打扮行頭也頗為高調，特別喜愛老花系列的精品包款，也曾有其他球員表示認為他有時候看起來有點像C羅。這次他帶領國家隊闖進8強，相信隨著接下來的賽事進行又會受到更多球迷關注，可口可樂要不要考慮先找他代言？

今年28歲的瑞士隊長格蘭尼特扎卡，身高185公分，目前在英超兵工廠踢球，也是瑞士...
今年28歲的瑞士隊長格蘭尼特扎卡，身高185公分，目前在英超兵工廠踢球，也是瑞士國家隊門面代表人物。(取材自Instagram)

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