歐洲杯／烏克蘭加時賽絕殺 2：1氣走瑞典

2020歐洲杯最後兩場16強決賽，英格蘭2：0力克德國 ，爭冠氣勢大增；烏克蘭 在延長加時賽最後一刻絕殺，以2：1氣走瑞典 ，首度晉級8強。

烏克蘭與瑞典之戰，烏克蘭津琴科（Oleksandr Zinchenko）在第27分鐘進球，但瑞典福斯貝里（Emil Forsberg）隨後在第43分鐘扳平。瑞典丹尼爾松（Marcus Danielson）在加時賽第99分鐘鏟人，透過VAR確認後遭罰紅牌退場，2分鐘後津琴科就助攻多夫拜克（Artem Dovbyk）在第121分鐘頭球絕殺。

烏克蘭隊主教練舍甫琴科賽後說：「兩支球隊表現都非常優秀。這場比賽誰都不想輸，但最後我們掌控了戲劇性的收尾。有今晚這樣的表現，我們的球隊值得收穫所有烏克蘭球迷的愛。」

津琴科助攻多夫拜克（Artem Dovbyk）在第121分鐘頭球絕殺。（路透）

「我知道我們的球隊從一開始就很拼，我們知道如何讓球隊在比賽過程中變得強大。賽前做的戰術計劃都奏效了。」舍甫琴科說，「我們保護更開闊的空間，需要中場球員更加積極，並調整了亞爾莫連科的位置。我們試圖掌控比賽，雖然不能時時如願，但球隊完全落實了計劃部署。」

英格蘭將在7月3日的8強賽中對陣烏克蘭，而其所在的下半區籤表已無傳統強隊。從實力對比來看，在淘汰德國後，這支年輕的英格蘭晉級歐洲杯決賽希望非常大。