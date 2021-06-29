我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

世界OnAir／三個女兒兩個爸 他們的故事說明了甚麼？

歐洲杯／烏克蘭加時賽絕殺 2：1氣走瑞典

體育新聞組╱綜合報導

2020歐洲杯最後兩場16強決賽，英格蘭2：0力克德國，爭冠氣勢大增；烏克蘭在延長加時賽最後一刻絕殺，以2：1氣走瑞典，首度晉級8強。

烏克蘭與瑞典之戰，烏克蘭津琴科（Oleksandr Zinchenko）在第27分鐘進球，但瑞典福斯貝里（Emil Forsberg）隨後在第43分鐘扳平。瑞典丹尼爾松（Marcus Danielson）在加時賽第99分鐘鏟人，透過VAR確認後遭罰紅牌退場，2分鐘後津琴科就助攻多夫拜克（Artem Dovbyk）在第121分鐘頭球絕殺。

烏克蘭隊主教練舍甫琴科賽後說：「兩支球隊表現都非常優秀。這場比賽誰都不想輸，但最後我們掌控了戲劇性的收尾。有今晚這樣的表現，我們的球隊值得收穫所有烏克蘭球迷的愛。」

津琴科助攻多夫拜克（Artem Dovbyk）在第121分鐘頭球絕殺。（路透）
津琴科助攻多夫拜克（Artem Dovbyk）在第121分鐘頭球絕殺。（路透）

「我知道我們的球隊從一開始就很拼，我們知道如何讓球隊在比賽過程中變得強大。賽前做的戰術計劃都奏效了。」舍甫琴科說，「我們保護更開闊的空間，需要中場球員更加積極，並調整了亞爾莫連科的位置。我們試圖掌控比賽，雖然不能時時如願，但球隊完全落實了計劃部署。」

英格蘭將在7月3日的8強賽中對陣烏克蘭，而其所在的下半區籤表已無傳統強隊。從實力對比來看，在淘汰德國後，這支年輕的英格蘭晉級歐洲杯決賽希望非常大。

烏克蘭 瑞典 德國

上一則

歐洲杯／英格蘭2：0擒服德國 晉級8強

延伸閱讀

德英宿敵大戰 威廉和喬治穿父子檔西裝為英格蘭隊加油

德英宿敵大戰 威廉和喬治穿父子檔西裝為英格蘭隊加油
歐洲杯／英格蘭2：0擒服德國 晉級8強

歐洲杯／英格蘭2：0擒服德國 晉級8強
歐洲杯／姆巴佩點球被撲 法國PK戰爆冷輸瑞士

歐洲杯／姆巴佩點球被撲 法國PK戰爆冷輸瑞士
海信、vivo、支付寶、Tik Tok 藉「歐洲杯」大做行銷

海信、vivo、支付寶、Tik Tok 藉「歐洲杯」大做行銷

熱門新聞

義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
喬治（左）全場41分13籃板6助攻，助快艇客場116：102戰勝太陽，系列賽比分扳至2：3。（歐新社）

1張圖／NBA分區冠軍戰 喬治狂飆41分 快艇扳回1勝

2021-06-28 23:38
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48
C羅凌晨對法國球門踢進第二球點球後進行例行慶祝時，場邊的法國球迷居然朝他丟可樂瓶，留下「彈跳中的C羅與可樂瓶」的另類合照，還成為微博熱搜話題。(Getty Images)

賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

2021-06-24 14:09

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音