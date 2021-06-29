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歐洲杯／姆巴佩點球被撲 法國PK戰爆冷輸瑞士

體育新聞組／綜合報導

繼上屆冠軍葡萄牙27日衛冕失敗後，歐洲杯28日大爆冷門，上屆世界杯冠軍法國也提前打包。

歐洲杯16強賽，西班牙5：3取勝克羅埃西亞晉級8強，法國與瑞士則打入PK戰，操刀最後一球的姆巴佩（Kylian Mbappé）遭瑞士門將撲出，瑞士晉級，將在8強賽對上西班牙。

法瑞之戰，瑞士雖開賽15分鐘就進球，但法國名將本澤馬（Karim Benzema）下半場一開始就梅開二度，加上博格巴（Paul Pogba）75分鐘再破門，眼看勝利在望，瑞士卻在正規時間最後10分鐘內連進2球扳平，進入延長加時賽。

踢完加時賽，雙方仍以3：3不分勝負，進入PK大戰。前4球雙方都成功踢進，關鍵的第5球，瑞士邁赫邁迪（Admir Mehmedi）成功破門，法國輪到姆巴佩上場，但他朝球門左側踢出的球遭到瑞士門將索莫（Yann Sommer）撲出，法國在PK戰以4：5飲恨。

姆巴佩點球遭撲出，法國隊爆冷出局。（路透）
姆巴佩點球遭撲出，法國隊爆冷出局。（路透）

這也是法國隊近5屆大賽：2012、2016及2020歐洲杯以及2014及2018世界杯以來首次無法晉級8強。同時這也是瑞士隊67年來首次闖進大賽8強，它們上次晉級8強是在遙遠的1954年世界杯。

西班牙與克羅埃西亞之戰，效力巴薩的西班牙球員佩德里（Pedri）開賽20分鐘從49碼外回傳門將西蒙（Unai Simón），但西蒙停球落空，皮球直接滾入本方大門。這是歐洲杯史上距離最遠的烏龍球，也是第一個在禁區外踢入的烏龍球；同時還是本屆賽會第9個烏龍球，追平歷屆總和。

之後薩拉維亞（Pablo Sarabia）、阿斯皮利奎塔（César Azpilicueta）和費蘭-托雷斯（Ferran Torres）連入3球，西班牙以3：1遙遙領先；但克羅埃西亞奧爾西奇（Mislav Oršić）和帕薩利奇（Mario Pašalić）在7分鐘內連入2球扳平。西班牙最後靠中鋒莫拉塔（Álvaro Morata）和奧雅薩巴爾（Mikel Oyarzabal）在加時賽3分鐘內連入2球勝出。

這顆進球也是莫拉塔個人本屆歐洲杯踢進的第5球，追平前輩費南多托雷斯（Fernando Torres），並列西班牙隊史歐洲杯射手王。

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