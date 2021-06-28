東奧／「我真的沒很想去…」小威廉絲宣布放棄奧運

小威廉絲在溫布頓開打前宣布，確定不參與今年東京奧運。（美聯社）

美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）在溫布頓 開打前宣布，確定不參與今年東京奧運 ，新冠肺炎疫情 是她做出決定的最主要因素。

因疫情延期一年的東奧將於7月23日開幕，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）都已宣布不參與盛會，小威在溫布頓前的記者會被問到是否計畫前往東京，也給了否定答案。

「我並不在奧運名單上，如果如此，我就不該去。」39歲的小威也解釋說，做出不參加東奧的原因很多，「我真的沒有很想去，今天來說就是這樣，或許改天吧，抱歉。」

小威生涯已握有4枚奧運金牌，不過5年前的里約奧運空手而回；39歲的她今年5月羅馬女網賽就被問過東奧是否參賽的問題，她當時提到，若東奧規定不改變，無法讓她3歲的愛女隨行，會是她考量是否參賽的一大關鍵。

運動員家人隨行前往奧運在過往不是新聞，若有需要甚至可以待在選手村，但東奧因疫情因素將採「泡泡」形式，且不開放海外觀眾，儘管國際奧會（IOC）發言人克勞（Christian Klaue）曾說，代表團選手想帶子女前往東京可以特別以個案形式處理，但並沒說明在東京入境限制下如何進行。