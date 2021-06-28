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歐洲杯／比利時世界波破門 送C羅回家

編譯林育正／綜合報導
C羅率領的葡萄牙止步歐洲杯16強。（路透）
C羅率領的葡萄牙止步歐洲杯16強。（路透）

歐洲杯足球賽16強戰，巨星C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙錯失多次良機未能破門，讓比利時1：0晉級八強；荷蘭則遭判紅牌10人打11人，遭捷克攻進兩球，捷克終場以2：0殺進八強。

本戰顯然不是C羅的日子，不僅自由球踢偏，更在帶球轉身時遭對手重擊撞倒在地，面露痛苦神情。葡萄牙錯失多次機會，門前放槍踢飛、射門中柱以及頭鎚直接進到比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）手中。葡萄牙全場18次射門6次射正，6次全被門將擋下。

比利時全場控球率45%低於葡萄牙，更僅有一次射正，但在42分鐘由T.阿札爾（Thorgan Hazard）自禁區外斜線世界波遠射破網，最終比利時就以1：0獲勝晉級八強。阿札爾也成為比利時隊史上，第一位在歐洲杯連續兩場比賽進球的球員。

荷蘭與捷克之戰，下半場55分鐘荷蘭中後衛德里赫特（Matthijs de Ligt）防守倒地時手不小心碰到球。經裁判場邊回放檢視確認，遭判罰紅牌下場，使荷蘭少一人趨於劣勢。

捷克先是在68分鐘開自由球，霍萊什（Tomas Holes）在門前接獲隊友的頭球助攻，奮力一頂破門，完成「兩顆星」頭槌。來到第80分鐘，捷克展開反擊霍萊什禁區傳中希克（Patrik Schick）再度破網，捷克以2：0戰勝荷蘭。

賽後德里赫特相當自責地表示：「我們都是因為我才輸球。」

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