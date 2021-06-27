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馬拉度納被醫療疏失害死？私人醫師將受訊問

中央社／布宜諾斯艾利斯26日電
私人醫生盧克（左）曾為馬拉度納（右）進行腦部手術，圖為兩人握手合照。（Getty Images）
私人醫生盧克（左）曾為馬拉度納（右）進行腦部手術，圖為兩人握手合照。（Getty Images）

阿根廷檢察官28日將針對已故足球巨星馬拉度納（Diego Maradona）病故案，偵訊他的私人醫師。馬拉度納臨終前，這名醫師在內共7人疑似未善盡照料之責。

法新社報導，馬拉度納39歲私人醫師盧克（Leopoldo Luque）的這場訊問，將終結檢方這兩周來的訊問過程，期間有請7人逐一到案說明。

法官接下來將決定是否下令進行審判，這項過程可能耗費數年之久，一旦罪名成立，7名嫌疑人恐面臨8至25年不等的刑期。

馬拉度納去年11月心臟病發與世長辭，享壽60歲。他過世前幾週曾因大腦血栓接受手術。

22日時，為紀念阿根廷已故球星馬拉度納在1986年世界杯的關鍵進球，球迷到布宜諾...
22日時，為紀念阿根廷已故球星馬拉度納在1986年世界杯的關鍵進球，球迷到布宜諾斯艾利斯的彩繪牆紀念。（歐新社）

馬拉度納身後留下5名子女，其中兩人對神經外科醫師盧克提起訴訟，指他應該為父親術後病情惡化負責，檢方隨後啟動調查。

阿根廷檢察官召集下，由20名醫療專家組成的小組上月表示，馬拉度納的治療充滿「瑕疵與違規之處」，說馬拉度納是生是死被交由「命運」擺布。

20人專家小組的結論是，若馬拉度納當時在合適的醫療機構接受適當治療，他「會有更好的存活機會」，然而，馬拉度納卻是在位於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）郊區的租屋處接受居家照顧，並在床上孤獨地死去。

馬拉度納生前的精神科醫師Agustina Cosachov（右）25日時抵達檢察...
馬拉度納生前的精神科醫師Agustina Cosachov（右）25日時抵達檢察官辦公室接受調查。（路透）

盧克一再否認有罪。他形容馬拉度納是朋友，日前還表示，自己對協助馬拉度納「所做的一切感到驕傲」。

他表示：「我盡力了！我提供狄艾戈（馬拉度納）我所能做的一切：有些他接受，有些則拒絕。」

盧克尋求駁回訴訟，並表示馬拉度納在臨終前一直非常沮喪。盧克曾說：「我知道（2019冠狀病毒疾病）隔離措施對他（馬拉度納）打擊很大。」

盧克28日可能會拒絕回應檢方偵訊，並改為呈交書面聲明。

檢察官 心臟病 足球

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