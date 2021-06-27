C羅「進球王」的秘密？襪子裡藏有女友、兒女照片

C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。（取材自Instagram、Twitter）

歐洲國家杯進入16強淘汰賽，備受注目的葡萄牙即將對戰比利時，兩隊誰勝誰負還很難預測，可說是另一場硬仗。而葡萄牙隊長C羅 （Cristiano Ronaldo）雖然已經36歲，本屆也是他個人參與的第五次歐洲盃比賽，但無論在場內場外，球迷們對他的關注一如既往，從之前的可樂事件、得分創紀錄，到Instagram突破3億人追蹤等等話題都是新聞焦點。這幾天他雖然沒有比賽，但居然又有最新話題產生，這次則是跟他的女友和兒女有關。

C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。（取材自Twitter）

原來C羅的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）昨晚在Instagram限時動態po出C羅前幾日在球場上和法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）並肩行走的畫面，她特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有兩人的甜蜜合照，而另一隻腳上則可以看到C羅的4個兒女。回想當天C羅以兩球罰球追平前伊朗 傳奇Ali Daei保持的男子國際賽109顆進球紀錄，也讓葡萄牙在死亡之組最終得以第三名的資格闖入16強，現在發現護脛上的秘密，讓人忍不住聯想這可能是愛情和親情的力量加持的幸福結果。

C羅的女友喬治娜特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有兩人的甜蜜合照，而另一隻腳上則可以看到C羅的4個兒女。（取材自Instagram）

C羅一家六口。（取材自Instagram）

其實C羅以往一直給人玩咖形象，二十幾歲的時候緋聞 不斷，後來與俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk，布萊德利庫柏前女友、肯伊威斯特現在的緋聞女友）交往了五年多，當中還歷經C羅大兒子的誕生（母不詳）。和伊蓮娜分手後與現任女友喬治娜交往並訂婚，更透過代理孕母迎接龍鳳胎兒女，後來喬治娜也為他生了一名女兒，一家六口經常在Instagram溫馨合照，而外界普遍認為，喬治娜對所有孩子都視如己出的照顧，也是C羅決定要定下來的主因。

C羅與喬治娜生的女兒（右）和透過代理孕母生的龍鳳胎女兒。（取材自Instagram）

C羅一家六口。（取材自Instagram）