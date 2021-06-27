我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FT：美台本周的貿易談判 將聚焦於供應鏈及數位貿易

Delta病毒快速擴散 世衛籲打過疫苗繼續戴口罩

C羅「進球王」的秘密？襪子裡藏有女友、兒女照片

記者吳曉涵／綜合報導
C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。（取材自Instagram、Twitter）
C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。（取材自Instagram、Twitter）

歐洲國家杯進入16強淘汰賽，備受注目的葡萄牙即將對戰比利時，兩隊誰勝誰負還很難預測，可說是另一場硬仗。而葡萄牙隊長C羅（Cristiano Ronaldo）雖然已經36歲，本屆也是他個人參與的第五次歐洲盃比賽，但無論在場內場外，球迷們對他的關注一如既往，從之前的可樂事件、得分創紀錄，到Instagram突破3億人追蹤等等話題都是新聞焦點。這幾天他雖然沒有比賽，但居然又有最新話題產生，這次則是跟他的女友和兒女有關。

C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。（取材自Twitter...
C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。（取材自Twitter）

原來C羅的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）昨晚在Instagram限時動態po出C羅前幾日在球場上和法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）並肩行走的畫面，她特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有兩人的甜蜜合照，而另一隻腳上則可以看到C羅的4個兒女。回想當天C羅以兩球罰球追平前伊朗傳奇Ali Daei保持的男子國際賽109顆進球紀錄，也讓葡萄牙在死亡之組最終得以第三名的資格闖入16強，現在發現護脛上的秘密，讓人忍不住聯想這可能是愛情和親情的力量加持的幸福結果。

C羅的女友喬治娜特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有...
C羅的女友喬治娜特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有兩人的甜蜜合照，而另一隻腳上則可以看到C羅的4個兒女。（取材自Instagram）

C羅一家六口。（取材自Instagram）
C羅一家六口。（取材自Instagram）

其實C羅以往一直給人玩咖形象，二十幾歲的時候緋聞不斷，後來與俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk，布萊德利庫柏前女友、肯伊威斯特現在的緋聞女友）交往了五年多，當中還歷經C羅大兒子的誕生（母不詳）。和伊蓮娜分手後與現任女友喬治娜交往並訂婚，更透過代理孕母迎接龍鳳胎兒女，後來喬治娜也為他生了一名女兒，一家六口經常在Instagram溫馨合照，而外界普遍認為，喬治娜對所有孩子都視如己出的照顧，也是C羅決定要定下來的主因。

C羅與喬治娜生的女兒（右）和透過代理孕母生的龍鳳胎女兒。（取材自Instagra...
C羅與喬治娜生的女兒（右）和透過代理孕母生的龍鳳胎女兒。（取材自Instagram）

C羅一家六口。（取材自Instagram）
C羅一家六口。（取材自Instagram）

C羅和四個孩子。（取材自Instagram）
C羅和四個孩子。（取材自Instagram）

C羅 緋聞 伊朗

上一則

NBA／空中單手灌籃變上籃 「字母哥」怎麼辦到的？

下一則

1張圖／NBA分區冠軍戰 太陽灼傷快艇 西區搶聽牌

延伸閱讀

眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生

眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生
英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰
C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊
賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

熱門新聞

義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
布克（右）單場奪25分，雖然六犯畢業仍領太陽擊敗快艇，西區冠軍戰率先聽牌。（Getty Images）

1張圖／NBA分區冠軍戰 太陽灼傷快艇 西區搶聽牌

2021-06-27 08:15
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
湖人撤換掉陣中來自台灣的女防護員謝妮娜。（截圖自NBA官網）

NBA／曾幫詹姆斯點眼藥水 湖人撤換來自台灣女防護員

2021-06-21 07:42
C羅凌晨對法國球門踢進第二球點球後進行例行慶祝時，場邊的法國球迷居然朝他丟可樂瓶，留下「彈跳中的C羅與可樂瓶」的另類合照，還成為微博熱搜話題。(Getty Images)

賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

2021-06-24 14:09

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？
LAX驚魂時刻 乘客破開機艙門跳下滑行飛機

LAX驚魂時刻 乘客破開機艙門跳下滑行飛機
英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰