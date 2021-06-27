丹麥狂勝威爾斯 義大利險勝奧地利 晉級歐洲杯8強

丹麥隊球員開心慶祝進球。(美聯社)

歐洲杯足球 賽16強淘汰賽於26日開戰，丹麥以4：0屠殺威爾斯，義大利 則以2：1險勝奧地利雙雙挺進八強。

本戰是丹麥在本屆賽事中，第一次離開自家主場，遠征阿姆斯特丹，儘管如此現在仍來了不少支持者。丹麥前鋒多爾貝格(Kasper Dolberg）在本屆賽事首次先發，27分鐘禁區外遠射漂亮破網。下半場威爾斯中後衛出包，將在禁區的球直接踢倒對手腳下，被多爾貝格再進一球。

比賽結束前，邁赫勒（Joakim Maehle）於88分鐘再補一球，但是丹麥沒有手軟，硬是在傷停補時由布瑞斯威特（Martin Braithwaite）再進一球，徹底擊潰威爾斯。

邁赫勒賽後說道：「看看來到阿姆斯特丹的球迷，太瘋狂了。我們必須把信心延續下去，不擔心之後的對手是誰。」

另一方面在英國 溫布利球場，奧地利將強權義大利以0：0逼進延長賽。義大利替補中場奇薩（Federico Chiesa）在禁區停球，假動作一晃小角度射門破網。隨後佩西納（Matteo Pessina）再進一球後，奧地利奮戰不懈，終於在114分鐘由卡拉伊季奇（Sasa Kalajdzic）破門，終場義大利2：1晉級。

本戰率先進球的奇薩，恰好成為他的父親恩里克.奇薩（Enrico Chiesa）在1996年歐洲杯後，第一位在英國國土上，於大賽進球的球員。