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環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

體育新聞組／綜合報導
（影片截圖）
（影片截圖）

正在法國舉行的環法自行車大賽（2021 Tour de France）傳出重大摔車事故，起因竟是一名手持加油牌的車迷闖入車道，造成選手來不及避開而撞上加油牌摔車，隨即造成後方與旁邊的選手跟著摔車，除了前段少數車手不受影響，幾乎大部分的車手都因此被拖延比賽。

綜合媒體報導，比賽進行到最後45公里處時，一名站在選手右側觀賽的車迷，手拿橫幅加油牌在賽道邊激動吶喊，然而他似乎眼裡只看著自己支持的車手，沒注意到自己已經往前走進賽道，讓德國選手托尼馬丁（Tony Martin）一頭撞上他手中的加油牌，隨即往左側摔車倒地，連帶影響大部分的車手摔車、困在賽道上。

（影片截圖）
（影片截圖）

其中，托尼馬丁所屬的荷蘭貝爾金職業車隊（Team Jumbo-Visma）受到較嚴重影響，馬丁本人雖受傷但最後仍完成比賽；德國帝斯曼車隊（Team DSM）的車手許特林（Jasha Sutterlin）則因傷退賽。

環法自行車賽26日發生重大摔車事故，一名選手受傷在路邊接受治療。(Getty I...
環法自行車賽26日發生重大摔車事故，一名選手受傷在路邊接受治療。(Getty Images)

環法自行車賽26日發生重大摔車事故，許多選手受到衝撞倒在路邊。(歐新社)
環法自行車賽26日發生重大摔車事故，許多選手受到衝撞倒在路邊。(歐新社)

比賽進行到最後約7.5公里時，主集團再次發生嚴重摔車，但因為這次事故地點離終點過近，領先的車隊無法再等待後方選手。

最後由效力快步車隊（Deceuninck-Quick-Step）的法國車手阿拉菲利普 （Julian Alaphilippe）拿下第一階段賽事的冠軍。

法國車手阿拉菲利普26日拿下環法自行車賽第一階段賽事的冠軍。(路透)
法國車手阿拉菲利普26日拿下環法自行車賽第一階段賽事的冠軍。(路透)

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