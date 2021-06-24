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足球／平民義大利 變身美麗足球

易起民

歐洲杯小組賽中，「平民」義大利隊帶來的「美麗足球」是最讓人驚喜的意外。在賽前並不受到矚目的義大利，先後以3：0擊敗土耳其、3：0征服瑞士、1：0拿下威爾士，小組賽三戰全勝，進7球1球未失，昂首進軍16強。

為什麼說是平民化？因為這支隊伍的骨幹不再是傳統的尤文、米蘭、國米三強，而是由那不勒斯、拉齊奧、羅馬、薩索洛等隊組成，雖然缺少球星，但在主教練曼奇尼（Mancini）手裡，這支藍衣軍團已打出了30場不敗的成績，速度與激情成了新的標誌。這也讓觀眾在叫好之餘，不禁懷疑：「這還是我們熟悉的義大利嗎？」

傳統上，「防守反擊」、「鏈式防守」、「1：0主義」被認為是義大利的特色，雖然看起來沈悶，但在國際大賽中，靠著這種「實用」打法，他們奪下了四座世界杯、一座歐洲杯冠軍。

然而這支義大利隊的風格與前輩迥然不同，過去防守反擊會在斷球的第一瞬間長傳兩翼，以利用對方防守落位的時間差，但現在義大利斷球後，會先交給中場的若日尼奧（Jorginho）控一控球，吸引對手上前逼搶，同時兩個邊路高速前插，接著人到球到，衝擊對手禁區。

中場的洛卡特利（Locatelli）的橫空出世則讓人眼前一亮，這位效力於義甲薩索洛的23歲新星，在第二輪對瑞士的比賽中梅開二度，包括一記禁區外的遠射，獲得了全場最佳球員。鋒線上同樣來自薩索洛的貝拉爾迪（Berardi）表現出色，不但能送出高質量的傳中球，也有不錯的進攻能力。此次在歐洲杯的表現，不僅讓他身價大漲，更吸引來了米蘭、尤文、熱刺、切爾西等大球隊的注意。

前兩輪大勝提前晉級的義大利，在第三戰對威爾士的比賽中大幅輪換，意外展現出不同的風格。維拉蒂（Verratti）的復出雖然拖慢了整體速度，但傳控更穩健了，義大利全隊壓在威爾士的半場裡打起了攻防演練，控球率高達69%。雖然對手握4分積分的威爾士來說，小組出線已經穩了，守個0：0也是不錯的結局，但義大利隊不來默契球這一套，維拉蒂精準的腳法，搭配巧妙的定位球配合，硬是撬開威爾士大門，拿下小組三連勝。

有人說，這支義大利沒有經過強隊洗禮，三連勝只是假象；也有人說，義大利向來慢熱，現在太早出狀態，淘汰賽會後繼無力。雖然這支「平民」義大利不如法國、比利時星光熠熠，但絕對是打得最「美麗」的一支球隊。

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