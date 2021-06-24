歐洲杯／16強出列 C羅追平國家隊進隊紀錄

C羅國家隊進球數追平伊朗前輩。（路透）

歐洲杯小組賽最後一個比賽日，「死亡小組」F組兩場比賽，葡萄牙2：2戰平法國，德國 2：2戰平匈牙利。葡萄牙在兩場比賽進行期間，小組排名由第一跌至第四，還好最後仍出線。

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16強以及對陣名單至此底定。上半區為：比利時對葡萄牙、義大利對奧地利、法國對瑞士、克羅埃西亞對西班牙。下半區為瑞典 對烏克蘭、英格蘭對德國、荷蘭對捷克、威爾士對丹麥。

上半區涵蓋法國、比利時、葡萄牙、義大利以及西班牙5大傳統強隊，還有實力不俗的上屆世界杯亞軍克羅埃西亞。相較之下，下半區除了英德大戰外，傳統強隊只有不被看好的荷蘭，因此英德之戰的贏家很可能就會爭冠。

E組最後兩場小組賽瑞典3-2絕殺送波蘭出局，奪得小組頭名；西班牙5-0大勝斯洛伐克，取代對手以小組第二出線。

瑞典福斯貝里（Emil Forsberg）開賽2分鐘就先聲奪人，下半年再梅開二度；但波蘭萊萬（Robert Lewandowski）在之後20分鐘內連入2球追平，克拉松（Viktor Claesson）第94分鐘絕殺。瑞典獲得小組頭名出線。

西班牙莫拉塔（Álvaro Morata）雖點球失利，但斯洛伐克杜布拉夫卡（Martin Dúbravk）和庫茨卡（Juraj Kucka）踢進烏龍球，加上拉波爾特（Aymeric Laporte）、薩拉維亞（Pablo Sarabia）和托雷斯（Ferran Torres）進球。西班牙將於6月28日對陣D組第二的克羅埃西亞。

葡萄牙對法國一役。C羅 （Cristiano Ronaldo）、本澤馬（Karim Benzema）同樣梅開二度，但C羅的2球都來自點球。本屆歐洲杯3場小組賽，C羅場場破門，目前以5球領跑射手榜，並將歐洲杯歷史射手王紀錄繼續提升至14球。此外，C羅已為國家隊踢進109球，追平伊朗的阿里-代伊（Ali Daei）國家隊進球世界紀錄。

德國對匈牙利之戰，匈牙利亞當-紹洛伊（Ádám Szalai）和沙費爾（Andras schafer）進球，德國哈弗茨（Kai Havertz）和格雷茨卡（Leon Goretzka）兩次扳平。在比較淨勝球（GD）後，德國以1球略勝葡萄牙以小組第二出線。