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歐洲杯／英格蘭D組第一 3戰才進2球 寫難堪紀錄

體育新聞組╱綜合報導
莫德里奇成克羅埃西亞隊史最年輕和最年長的進球者。（路透）
莫德里奇成克羅埃西亞隊史最年輕和最年長的進球者。（路透）

2020歐洲杯D組第3輪比賽，英格蘭1比0小勝捷克，以2勝1平3戰零封不敗奪首位出線，三獅軍團總共只踢進2球，成為歐洲杯史上進球最少的小組首位。另一場D組比賽，克羅埃西亞以3比1擊敗蘇格蘭，以小組第2名出線。

https://www.youtube.com/watch?v=vX9Bwmg8I30

影音來源：YouTube

英格蘭將在16強決賽中對上「死亡之組」F組第二名；不過，F組目前形勢並不明朗，法國、德國、葡萄牙以及匈牙利都有可拿到小組第二。

由於有兩個小組出現積分3分的第三位，分別是芬蘭和烏克蘭，因此積分4分的D組第三名捷克也確定出線。

至此，歐洲杯已有12隊確定出線，分別是A組的義大利、威爾斯、瑞士；B組的比利時、丹麥；C組的荷蘭、奧地利；D組的英格蘭、克羅埃西亞、捷克和E組的瑞典

英格蘭在第12分鐘攻進兩隊唯一進球。格拉列什（Jack Peter Grealish）在禁區左側傳中，斯特林（Raheem Sterling）以頭球頂入。

克羅埃西亞與蘇格蘭之戰，克羅埃西亞弗拉西奇（Nikola Vlasic）開賽17分鐘就攻進一球。42分鐘時，克羅埃西亞禁區內解圍，球被撥向禁區外頂端的麥格雷戈（William McGregor），他停球後貼地勁射破網，為蘇格蘭扳平。這是蘇格蘭隊本屆賽事首顆進球，也是1996年後再次在歐洲杯為蘇格蘭破門。這兩球之間曾經嘗試過46次射門。

下半場第62分鐘，克羅埃西亞大舉進攻，莫德里奇（Luka Modrić）於禁區外起腳轟出世界波，幫助克羅埃西再度領先。莫德里奇以35歲零286天成為克羅埃西亞隊史在歐洲杯上的最老進球者；值得一提的是，克羅埃西亞隊在歐洲杯上的最年輕進球者也是莫德里奇，他在2008年歐洲杯以22歲零273天的年齡創造該紀錄。

義大利 瑞典 烏克蘭

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