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閃電波特 喜獲雙胞胎

體育新聞組／綜合報導
波特在社群媒體上傳一張父親節家庭照片。（Instagram）
波特在社群媒體上傳一張父親節家庭照片。（Instagram）

牙買加退役短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）和伴侶班奈特20日宣布誕下一對雙胞胎男嬰，取名為雷霆波特（Thunder Bolt）和聖李奧波特（Saint Leo Bolt）。

波特在社群媒體Instagram上傳一張父親節家庭照片並公布這項喜訊，他在兩個孩子的名字旁都加上閃電符號，但他並未說明雙胞胎是在何時出生。

班奈特（Kasi Bennett）也釋出一張倆人與雙胞胎及大女兒奧林匹亞閃電波特（Olympia Lightning Bolt ）的合照，寫著「給我永遠的愛，父親節快樂！你是這個家的磐石，是孩子們最偉大的爹地，我們愛你，天長地久！」

波特的大女兒是在2020年5月出生，兩個月後才公布她的名字。

34歲的波特在2008年北京奧運、2012年倫敦和2016 年里約奧運共贏得8面金牌，2017年退役；他不會參加因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延至下月舉行的東京奧運

波特是男子短跑100公尺與200公尺雙料世界紀錄與保持人，被譽為地表跑得最快的男人，也是唯一寫下奧運男子100公尺與200公尺短跑金牌3連霸紀錄的運動健將。

波特 東京奧運 社群媒體

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