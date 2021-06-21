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足球／C羅滿身「養眼肌肉」17年始終如一 對比圖看這裡

記者吳曉涵／台北報導
Ｃ羅的好身材17年來如一日。（取材自推特、微博）
Ｃ羅的好身材17年來如一日。（取材自推特、微博）

葡萄牙足球國家隊隊長C羅（Cristiano Ronaldo）在現正舉行中的歐洲國家杯再度成為話題，無論是在記者會上移動可樂的舉動掀起模仿潮、締造個人進球紀錄、Instagram破三億大關追蹤數等等，都如同球場上的比賽一樣精彩采。前幾天在對陣德國隊的比賽雖然最終輸球，但賽後他脫下球衣的畫面又引發新一波討論，除了因為肌肉線條驚人之外，17年來如一日的身材更是讓人超佩服他的自律能力。

19歲的Ｃ羅在2004年的歐洲國家杯賽後秀出好身材。（取材自推特）
19歲的Ｃ羅在2004年的歐洲國家杯賽後秀出好身材。（取材自推特）

2004年是C羅第一次參與歐洲國家杯，當時年僅19歲的他已練出一身猛男身形，也擺脫前幾年的白皙瘦弱形象，曬出健康黝黑的膚色。17年過去，今年已36歲的他身材精壯程度和當初相比完全有過之而無不及，腹部六塊肌和手臂線條都更深，把照片放在一起，如果不看臉和髮型幾乎無法辨認哪張是17年前，這樣的對比也讓網友笑稱：「看完他的身材，你還不放掉你手邊的可樂嗎？」

36歲的Ｃ羅身材還是非常精壯。（取材自微博）
36歲的Ｃ羅身材還是非常精壯。（取材自微博）

其實C羅的超高自律能力一直是他標誌性的個人特色，就算沒有在迷足球的人應該多少也都聽聞過他對飲食和體能鍛煉的自我要求有多嚴格。

每次遇到國際大賽，像是「隊友抱怨去C羅家吃飯只能吃水煮雞胸配水」、「體脂只有7%比大部分運動員都還低」等等舊報導都會被一再拿出來討論。也因為常年保持健康飲食和規律的運動，除了能夠在這個年紀依然能先發踢完全場之外，這樣的體態和身體素質也能減少傷病的情況，延長職業生涯。

C羅 足球 肌肉

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