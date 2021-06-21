我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：接種率停滯 Delta變種病毒秋季將反撲

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

奧運史上第一人 紐西蘭變性舉重選手將征戰東奧

中央社／威靈頓21日綜合報導
舉重選手哈伯德加入紐西蘭國家代表隊，將成為史上首位公開出櫃的跨性別奧運選手。 （路透）
舉重選手哈伯德加入紐西蘭國家代表隊，將成為史上首位公開出櫃的跨性別奧運選手。 （路透）

東京奧運下個月即將登場，紐西蘭奧林匹克委員會官員今天指派舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）加入紐西蘭國家代表隊陣容，她將成為史上首位公開出櫃的跨性別奧運選手。

中央社引述法新社報導，43歲的哈伯德生為男兒身，30多歲時變性成為女人。紐西蘭奧委會主席史密斯（Kereyn Smith）表示，哈伯德已符合所有跨性別運動員所需的資格標準。

史密斯透過聲明表示：「我們承認性別認同在體壇是非常敏感且複雜的議題，必須在人權和運動場上的公平性之間取得平衡。」

哈伯德也曾以男性身分參賽，她在出示睪固酮濃度低於國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）門檻的證明後，順利取得女子舉重項目參賽資格。

紐西蘭奧委會在聲明中表示，哈伯德將參加女子87公斤以上級賽事。

哈伯德發表聲明說道：「對於這麼多紐西蘭人一直以來給予我的善意和支持，我既感激又謙卑。」

然而批評人士指出，哈伯德在成長為男性的過程中擁有諸多生理優勢，參加女子賽事對出生時生理為女性的運動員不公平。

東京奧運

上一則

NBA╱布克大三元 率太陽灼快艇 奪西區決賽首戰勝利

下一則

NBA／曾幫詹姆斯點眼藥水 湖人撤換來自台灣女防護員

延伸閱讀

東奧5方會談21日舉行 將決定觀眾進場上限數

東奧5方會談21日舉行 將決定觀眾進場上限數
台灣能分到多少美國疫苗？白宮：出貨會時告知

台灣能分到多少美國疫苗？白宮：出貨會時告知

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知
蕭美琴：美疫苗分配還在安排調度 全力爭取美方加速

蕭美琴：美疫苗分配還在安排調度 全力爭取美方加速

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
哈登帶傷歸隊。（路透）

NBA／哈登帶傷復出拚戰46分鐘 杜蘭特：這啟發了我

2021-06-16 08:47
小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

2021-06-19 09:27
正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳。（Getty Images）

NBA／準絕殺變追平球…杜蘭特懊悔：我該死的大腳踩線

2021-06-20 08:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元