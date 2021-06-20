我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

歐洲杯／葡萄牙送2烏龍 德國笑納勝利

編譯林育正／綜合報導
葛森斯（左）先是助攻哈弗茨（右）破門，再自己頂入一球。（路透）
葛森斯（左）先是助攻哈弗茨（右）破門，再自己頂入一球。（路透）

歐洲杯出現賽史上首次單場兩顆烏龍球！葡萄牙的兩顆烏龍球，讓C羅（Cristiano Ronaldo）儘管攻進國家隊生涯第107顆進球，仍以2：4敗給德國，導致「死亡之組」F組戰績膠著。

比賽第15分鐘葡萄牙展開快速反擊，若塔（Diogo Jota）傳中C羅面對空門輕鬆取得進球。

不過接下來葡萄牙卻敗在自己腳下，德國來自左側邊路葛森斯（Robin Gosens）與右側邊路基米奇（Joshua Kimmich）的傳中球，分別讓狄亞斯（Ruben Dias ）和葛瑞羅（ Raphael Guerreiro）在35和39分鐘門前手腳慌亂，未能成功清球發生烏龍球，踢破自家大門。

帶著2：1優勢進入下半場的德國，就看葛森斯表演；他先在51分鐘地面傳中給到哈弗茨（Kai Havertz）破網，隨後在60分鐘自己來一記頭槌。儘管最後若塔再補一球也於事無補，德國4：2在本屆歐洲杯勝場開張。

本戰C羅為國家隊攻進107球，只差兩球就能追平伊朗傳奇戴伊（Ali Daei）的109球紀錄。哈弗茨則以22歲又8天的年紀，成為德國最年輕在歐洲杯進球的球員。本戰也是歐洲杯史上，第一場出現兩顆烏龍球的比賽。

目前F組戰況膠著，法國1勝1和，德國與葡萄牙1勝1敗，匈牙利1和1敗。

德國 C羅 伊朗

上一則

MLB／除非來紐約 賈吉拒比全壘打大賽

下一則

NBA／不想再遺憾落淚 安比德搶7拚了

延伸閱讀

歐洲杯／C羅移動可樂 蒸發40億美元 歐足總：再學罰款

歐洲杯／C羅移動可樂 蒸發40億美元 歐足總：再學罰款
WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

疫情肆虐期間 這國人儲蓄金額領先各國

疫情肆虐期間 這國人儲蓄金額領先各國
台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑

台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
公鹿字母哥單場奪下40分，率隊115：111淘汰籃網，闖進東區冠軍戰。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 公鹿加班剪網 闖東區決賽

2021-06-19 23:35
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
小詹姆斯（前排左）所屬的電競戰隊「Faze Clan」隊員們成為史上第一次有電競戰隊登上「運動畫刊」封面。（取材自Instagram）

NBA／比老爸當年小1歲 16歲小詹姆斯登封「運動畫刊」

2021-06-12 08:46
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(美聯社)

NBA／杜蘭特私人保鑣衝場內推擠塔克 被禁賽懲處

2021-06-12 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高