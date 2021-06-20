歐洲杯／葡萄牙送2烏龍 德國笑納勝利

葛森斯（左）先是助攻哈弗茨（右）破門，再自己頂入一球。（路透）

歐洲杯出現賽史上首次單場兩顆烏龍球！葡萄牙的兩顆烏龍球，讓C羅 （Cristiano Ronaldo）儘管攻進國家隊生涯第107顆進球，仍以2：4敗給德國 ，導致「死亡之組」F組戰績膠著。

比賽第15分鐘葡萄牙展開快速反擊，若塔（Diogo Jota）傳中C羅面對空門輕鬆取得進球。

不過接下來葡萄牙卻敗在自己腳下，德國來自左側邊路葛森斯（Robin Gosens）與右側邊路基米奇（Joshua Kimmich）的傳中球，分別讓狄亞斯（Ruben Dias ）和葛瑞羅（ Raphael Guerreiro）在35和39分鐘門前手腳慌亂，未能成功清球發生烏龍球，踢破自家大門。

帶著2：1優勢進入下半場的德國，就看葛森斯表演；他先在51分鐘地面傳中給到哈弗茨（Kai Havertz）破網，隨後在60分鐘自己來一記頭槌。儘管最後若塔再補一球也於事無補，德國4：2在本屆歐洲杯勝場開張。

本戰C羅為國家隊攻進107球，只差兩球就能追平伊朗 傳奇戴伊（Ali Daei）的109球紀錄。哈弗茨則以22歲又8天的年紀，成為德國最年輕在歐洲杯進球的球員。本戰也是歐洲杯史上，第一場出現兩顆烏龍球的比賽。

目前F組戰況膠著，法國1勝1和，德國與葡萄牙1勝1敗，匈牙利1和1敗。