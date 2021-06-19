歐洲杯／瑞典靠點球贏斯洛伐克 D組兩戰都言和

瑞典靠點球擊敗斯洛伐克。（路透）

2020歐洲杯第2輪賽事，E組瑞典 1比0擊敗斯洛伐克。D組克羅埃西亞1比1戰平捷克，英格蘭和蘇格蘭則是0比0握手言和。

瑞典與斯洛伐克之戰，成也門將，敗也門將。斯洛伐克門將杜布拉夫卡（Martin Dúbravk）數度在門前撲救成功，好不容易僵持到下半場，卻在第77分鐘時因救球撲倒瑞典奎松（Robin Quaison）被罰點球，由福斯貝里（Emil Forsberg）操刀主罰命中。

克羅埃西亞與捷克之役，捷克在第37分鐘靠希克（Patrik Schick）的點球取得領先；但克羅埃西亞在10分鐘之後就扳平，佩里西奇（Ivan Perišić）接獲卡拉馬里奇（Andrej Kramarić）傳球，切入禁區左側射球破網。

希克也靠此球超越C羅 （Cristiano Ronaldo），以3球暫居本屆歐洲杯進球王。

克羅埃西亞小組賽前兩戰1平1負僅僅拿到1分，出線形勢岌岌可危。從3年前的世界杯亞軍到如今歐洲杯小組賽難求一勝，克羅埃西亞可以說是「斷崖式下滑」。末輪對陣蘇格蘭將會是出線生死戰，必須獲勝。

英格蘭與蘇格蘭的英國 內戰，兩隊都有精采的門前攻勢，但運氣都不佳，不是擊中門柱就是被門將撲出。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）迄今毫無建樹。