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歐洲杯／德布勞內1傳1射 比利時逆轉晉級

體育新聞組／綜合報導
德布勞內貢獻一傳一射，送比利時晉級。（路透）
德布勞內貢獻一傳一射，送比利時晉級。（路透）

歐洲杯小組賽第二輪，烏克蘭隊終於迎來了勝利，以2：1擊敗北馬其頓，晉級希望大增。比利時2：1逆轉勝丹麥，荷蘭2：0取勝奧地利，比荷都提前出線。

由於歐洲杯小組賽只淘汰8隊，烏克蘭隊目前積分3分，晉級希望不小，只要最後一輪不輸給奧地利即可晉級。

烏克蘭最受矚目的不是球員表現，而是曾為AC米蘭巨星的總教練舍甫琴科（Andriy Shevchenko）。在他率隊下，這場勝利讓烏克蘭隊終結歐洲杯6連敗，上次在歐洲杯獲勝是在2012年2：1擊敗瑞典。烏克蘭隊在歐洲杯和世界杯總共只贏了4場，對北馬其頓的勝利是9年來首場大賽勝利。

丹麥雖開賽99秒就由鮑爾森（Christian Poulsen）進球，但比利時球星德布勞內（Kevin De Bruyne）下半場替補上場後，先助攻小阿扎爾（Thorgan Hazard）進球扳平。第70分鐘阿札爾傳球給德布勞內，在禁區內起腳破門，比利時逆轉勝出，丹麥遭遇連敗。

比賽中也出現溫馨的一刻，開賽10分鐘，雙方球員及觀眾停止比賽，一起為日前在球場上昏厥心跳停止的背號10號丹麥隊長埃里克森（Christian Eriksen）鼓掌致意。

荷蘭靠德佩（Memphis Depay）第11分鐘的點球，以及67分鐘時鄧弗里斯（Denzel Dumfries）破門，連勝兩場提前小組出線。

日前在場上心跳中止的丹麥隊長埃里克森意外獲全場致意。（路透）
日前在場上心跳中止的丹麥隊長埃里克森意外獲全場致意。（路透）

烏克蘭 瑞典 鮑爾

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