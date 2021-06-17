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足球／歐洲杯開打 各隊戰力大解析（下）

易起民
C羅率領的葡萄牙隊實力比上一屆更強。（美聯社）
C羅率領的葡萄牙隊實力比上一屆更強。（美聯社）

歐洲杯第一輪比賽打完了，強弱隊差距明顯，基本上沒有出什麼黑馬。除了上期介紹了法國、英格蘭、西班牙之外，以下這幾支隊伍也有爭冠的實力。

4.葡萄牙

小組賽F組中，法國、葡萄牙、德國三支強隊被分在一起，被認為是死亡之組。上屆冠軍葡萄牙首場以3：0擊敗匈牙利實力不容小覷。除了本場梅開二度的C羅之外，葡萄牙一票新秀的崛起，整體實力比五年前更強了。後防部分，曼城的迪亞斯（RubenDias）今年表現優異，榮獲英超最佳球員，除了防守外，他還有很好的傳球組織能力。前場部分，Ｃ羅將擔任中鋒，在他身後的右邊路B席爾瓦（Bernardo Silva）在曼城被打磨得很好，踢球合理、傳控全面，同時又能擔任邊鋒；左邊路若塔（Jota）在利物浦通常擔任前鋒，他打球非常聰明，擅長搶點，潛伏在C羅的背後有機會成為致命的殺手；中間是在曼聯表現優異的B費南德斯（BrunoFernandes）。

5.比利時

攻擊力超強的比利時是另一支冠軍候補，首場就以3：0大勝實力不俗的俄羅斯。後防部分，鎮守大門的庫爾圖瓦（Courtois）這兩年在皇馬展現了超強的穩定性；主打343陣型的比利時，左翼衛的小阿札爾（ThorganHazard）可望比在皇馬的哥哥阿札爾（EdenHazard）有更多表現的機會。中場部分，德布勞內（DeBruyne）在歐冠決賽受傷，讓比利時痛失最強大腦。前場部分，阿札爾狀態大幅下滑，在國家隊應該會以替補為主；而盧卡庫（Lukaku）則成為球隊的王牌，他在義甲聯賽打進23球9助攻，幫助國際米蘭重新登上冠軍寶座，在與俄羅斯的比賽中，他也打進兩球。

6.德國

同樣在F組的德國，雖然首戰0：1不敵法國，不過只要拿下匈牙利出線並不難，但已不具備爭冠的實力。主教練勒夫（Low）已宣布，歐洲杯結束後將交出兵權，由前拜仁主帥弗利克（Flick）接掌。而他也打臉自己，招回了曾說過永不錄用的穆勒（Muller）、胡梅爾斯（Hummels），但即使如此，缺乏一個穩定的前鋒仍是德國隊的致命傷。維爾納（Werner）本應是中鋒的不二人選，但他在切爾西糟糕的狀態，讓人不敢對他予以重任。

德國 C羅 俄羅斯

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