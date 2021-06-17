歐洲杯／義大利3球征服瑞士 率先晉級

洛卡特利梅開二度， 助義大利順利晉級。（路透）

歐洲杯第二輪賽事登場，B組芬蘭意外以0：1敗給俄羅斯 。A組兩場比賽，威爾斯2：0力克土耳其，義大利 3：0完封瑞士，成首支小組出線隊伍。

芬蘭與俄羅斯之役是兩隊第19次交手。之前俄羅斯12勝5平1負，在12場正式交鋒中10勝2平。

開場僅3分鐘，芬蘭萊塔拉（Jukka Raitala）在俄羅斯球門前傳中，波赫揚帕洛（Joel Pohjanpalo）頭球破門，但因越位在先被判無效。俄羅斯在半場補時打破僵局，米蘭丘克（Anton Miranchuk）與久巴（Artem Dzyuba）聯手配合在圍堵下10碼起腳射門破網。俄羅斯就以這球領先至終場。

威爾斯與土耳其之戰是這是兩隊第7次交鋒，賽前威爾斯3勝1平2負。土耳其連敗兩場，晉級無望。

威爾斯在第42分鐘首先打破僵局，貝爾（Gareth Bale）斜傳給反越位成功的拉姆塞（Aaron Ramsey），在禁區邊緣單刀推射入網。第61分鐘，貝爾在禁區內被絆倒，但主罰點球卻直接踢飛。第95分鐘，貝爾發角球後沿底線盤球至禁區前回傳羅伯茨（Tyler Roberts）推射入網。

義大利洛卡特利（Manuel Locatelli）梅開二度，因莫比萊（Ciro Immobile）錦上添花，讓連勝的義大利成為首支小組出線球隊。

義大利在第26分鐘打破僵局，貝拉爾迪（Domenico Berardi）突入禁區傳球給無人防守的洛卡特利近距離推射入網。第52分鐘擴大領先優勢，巴雷拉（Nicolò Barella）傳球給洛卡特利起腳破網。第89分鐘，因莫比萊獲托洛伊（Rafael Tolói）傳球，在禁區前射入左下角。