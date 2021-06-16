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歐洲杯／C羅梅開二度 破進球紀錄 德國烏龍球惜敗法國

體育新聞組╱綜合報導
C羅締造個人歐洲杯進球紀錄。（歐新社）
C羅締造個人歐洲杯進球紀錄。（歐新社）

2020歐洲杯F組首輪賽事登場，葡萄牙在終場前不到10分鐘連進3球，以3比0完勝匈牙利。格雷羅（Raphaël Guerreiro）率先打破僵局，C羅（Cristiano Ronaldo）之後梅開二度，打破個人歐洲杯正賽進球紀錄。

影音：YouTube

另一場賽事，德國胡梅爾斯（Mats Hummels）攔球不成，反而踢進烏龍球，終場就以0比1敗給法國。

葡萄牙與匈牙利之戰是兩隊第14次交鋒，之前戰績葡萄牙9勝4平保持不敗。

葡萄牙全場主導進攻，屢次攻門都被匈牙利門將撲出。第80分鐘，匈牙利舍恩（Szabolcs Schön）突入禁區右側射入近角，但因越位在先被判無效。葡萄牙在第84分鐘打破僵局，拉法（Rafa Silva）禁區右側傳中，格雷羅14碼處射入左下角。第87分鐘，拉法突入禁區被奧爾班（Willi Orban）拉倒，C羅主罰點球命中。第92分鐘，C羅與拉法聯手切入禁區，騙過門將踢入空門。葡萄牙成為首支在歐洲杯最後10分鐘踢入3球的球隊。

C羅此役在歐洲杯正賽進球超越普拉蒂尼（Michel Platini）的9球，成為首位進球達雙位數的球員。C羅同時創下連續5屆歐洲杯都進球的紀錄，包括2004年2球，2008年1球，2012年3球，2016年3球。

法國攻勢較多，但德國門將諾伊爾（Manuel Neuer）總是能化險為夷。比賽進行到第20分鐘，博格巴（Paul Pogba）斜傳給禁區內埃爾南德斯（Theo Hernández）再短傳姆巴佩（Kylian Mbappé）時，胡梅爾斯打算搶先攔截解圍，卻不慎踢入自家大門。

第66分鐘和第85分鐘法國兩度破門，但都因越位在被判無效。

胡梅爾斯（左）救球反成烏龍。（路透）
胡梅爾斯（左）救球反成烏龍。（路透）

C羅 德國 YouTube

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